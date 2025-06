Cómo funciona el “circuito de impunidad” que creó Raúl Jalil en Catamarca: Defensor del Pueblo, fiscales y jueces en la mira de la oposición

Este lunes, en su visita a Radio TV Valle Viejo para denunciar al Gobierno de Catamarca luego de que la provincia se quedara sin representante de Directorio en TRANSNOA SA, el diputado provincial Tiago Puente describió lo que considera un “circuito de impunidad” montado por el gobernador Raúl Jalil para cuidar sus intereses particulares y los de sus funcionarios.

El legislador radical lo describió de la siguiente manera: “Se manejan con impunidad en la provincia, que al parecer también lo hacen con los privados, porque Transnoa es una empresa privada. Imagínate que, los que invitan al privado a invertir a Catamarca, los tratan de esta forma, con esta impunidad. ¿Quién va a querer venir a invertir en Catamarca? Después el gobernador Raúl Jalil es el que promueve inversiones por el mundo. Pero si los trata como nos trata a los catamarqueños, ¿quién va a querer venir a invertir? Si no tenemos ninguna seguridad. Han perfeccionado el reino de Raúl Jalil. Cuando la oposición dice, che, mirá la importancia de que al Defensor del Pueblo no lo designe el Gobernador, sino que lo designe un concurso. Bueno, no, lo designa el gobernador a dedo, y Dalmacio Mera, exministro. ¿Qué puede defender Dalmacio Mera a los catamarqueños en este caso? Nada. Cuando lo designaron a Marcos Denett dijimos lo mismo. ¿Qué está haciendo Marcos Denett, que es fiscal de Estado? Nada. ¿Por qué? Porque es un ladero de Raúl Jalil. Bueno, ¿qué pueden hacer los jueces y fiscales que fueron designados a a dedo por el Gobernador? Nada. Entonces, esa es la impunidad, ese es el circuito que ha creado Raúl Jalil en la provincia, que es sumamente grave, es una degradación institucional que todavía yo creo los catamarqueños no dimensionan y que es lo que venimos diciendo desde la oposición. Y no nos vamos a callar, porque esto que estoy haciendo hoy, y que ustedes también vinieron investigando, lo tendría que estar haciendo el fiscal de Estado. Entonces, es realmente grave la situación”.