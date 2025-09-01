Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Cómo comprar electrodomésticos directo de Tierra del Fuego con descuentos de hasta 40%

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó un nuevo régimen que permite a los consumidores argentinos adquirir electrodomésticos y tecnología fabricados en Tierra del Fuego con importantes beneficios fiscales. La Resolución 5727/2025 estableció un sistema de ventas directas bajo el Régimen de Envíos Simplificados que elimina el IVA y otros impuestos para compras online con envío a domicilio.

Este esquema reduce los costos de productos electrónicos fabricados en el Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego. Anteriormente, estos artículos tenían una carga impositiva del 9,5%, que ahora se eliminó por completo. 

La medida busca hacer más accesibles dispositivos como celulares, televisores, notebooks y electrodomésticos, al tiempo que promueve la industria local frente a la competencia de productos importados.
ARCA: productos que se pueden comprar desde Tierra del Fuego

El beneficio aplica a una amplia gama de artículos tecnológicos y electrodomésticos. Los consumidores podrán adquirir hasta tres unidades del mismo tipo por año, con un límite de compra de 3.000 dólares anuales. 

Los productos deben destinarse exclusivamente a uso personal, sin fines comerciales, y serán enviados directamente al domicilio del comprador.
ARCA supervisará todas las transacciones para garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas. 

Los artículos elegibles estarán claramente identificados en los sitios web oficiales de las empresas participantes, mostrando tanto el precio habitual como el valor con el descuento aplicado.

Páginas para comprar electrodomésticos sin pagar impuestos

Actualmente, empresas como BGH y Electronic System ofrecen sus productos a través de portales de venta online. 

Sin embargo, Newsan informó que aún no implementó el nuevo régimen, aunque sus páginas ya muestran los precios con y sin impuestos. 
La compañía no precisó cuándo comenzará a aplicar los beneficios de la normativa.

El Gobierno nacional impulsó esta iniciativa para fortalecer la producción local y ofrecer a los consumidores alternativas más económicas. 

La medida busca equilibrar el mercado tecnológico, donde los productos importados suelen tener precios más elevados que los fabricados en el país.  

  • Patricia Bullrich, por los audios de Karina Milei: “Denunciamos a personas ligadas a servicios de inteligencia rusos”

    Patricia Bullrich, por los audios de Karina Milei: “Denunciamos a personas ligadas a servicios de inteligencia rusos”

    La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, elevó este lunes la tensión en torno a la filtración de los audios de Karina Milei al asegurar que el Gobierno denunció a “personas ligadas a servicios de inteligencia rusos” por el hecho y sugirió que también podría haber “incidencia de Venezuela”. Según supo Noticias Argentinas, en diálogo con…

  • La Justicia ordenó frenar la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei grabados en Casa Rosada

    La Justicia ordenó frenar la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei grabados en Casa Rosada

    El Poder Judicial ordenó este lunes el “cese inmediato” de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno y atribuidos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. La decisión fue celebrada por el Gobierno, que la interpretó como un reconocimiento a una “violación grave a la privacidad institucional”. Según supo Noticias…

  • Creen que el presunto asesino serial de Jujuy atacaba a las víctimas en la cama donde dormía

    Creen que el presunto asesino serial de Jujuy atacaba a las víctimas en la cama donde dormía

    El caso de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy que permanece detenido e imputado por “homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y placer” en al menos dos hechos, no deja de sumar detalles escalofriantes. El trabajo de los forenses, que analizan los huesos, cartílagos y cuero cabelludo encontrados en distintos rincones de la casa del acusado, es uno de los…

  • Cómo comprar electrodomésticos directo de Tierra del Fuego con descuentos de hasta 40%

    Cómo comprar electrodomésticos directo de Tierra del Fuego con descuentos de hasta 40%

    La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó un nuevo régimen que permite a los consumidores argentinos adquirir electrodomésticos y tecnología fabricados en Tierra del Fuego con importantes beneficios fiscales. La Resolución 5727/2025 estableció un sistema de ventas directas bajo el Régimen de Envíos Simplificados que elimina el IVA y otros impuestos para compras…

  • PAMI rechazó acusaciones de sobreprecios

    PAMI rechazó acusaciones de sobreprecios

    El PAMI rechazó versiones periodísticas que lo acusaron de pagar sobreprecios en la compra de lentes intraoculares (LIO), y aseguró que los valores actuales responden a mayores exigencias de calidad, control y seguridad en las cirugías de cataratas. Según explicaron fuentes del organismo, anteriormente se abonaba un valor genérico sin controles estrictos, lo que habilitaba a…

  • Récord histórico de decomiso de drogas: Bullrich presentó los números de incautaciones del 2025

    Récord histórico de decomiso de drogas: Bullrich presentó los números de incautaciones del 2025

    La Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, presentó las estadísticas de incautación de drogas del primer semestre de 2025,  destacando los avances en operativos y resultados alcanzados por las Fuerzas Federales y equipos de seguridad a nivel nacional y provincial. Durante la actividad, se brindó un detalle de los operativos realizados, así como información sobre los…