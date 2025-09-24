Comisión de Justicia y Seguridad del Senado de Catamarca analizó anteproyecto de reforma del Código Procesal Penal

Esta mañana, la Comisión de Justicia y Seguridad de la Cámara de Senadores, que preside el senador Guillermo Ferreyra, mantuvo una reunión de trabajo con representantes del Ministerio Público, en el marco del tratamiento del anteproyecto de reforma parcial del Código Procesal Penal de la Provincia.

En la oportunidad participaron el Fiscal General de la Corte de Justicia, Alejandro Gober, el Fiscal de Instrucción N° 8, Juan Manuel Sánchez Ruiz y la Fiscal de Instrucción N° 7 Paola González Pinto, quienes brindaron detalles del documento elaborado por la Comisión Consultiva Política Criminal del Ministerio Público.

El anteproyecto, remitido a la Cámara Alta por el Ministerio Público, aborda la temática vinculada a las Reglas de disponibilidad de la acción penal, con el objeto de actualizar y fortalecer el marco normativo vigente, en consonancia con la visión consensuada del Ministerio Público de Justicia.

Durante el encuentro, también estuvieron presentes las y los senadores Virginia Del Arco, Antonio Camposano, Romina Williams, Norma Reales y Mario Gershani quienes pudieron interiorizarse sobre los alcances de la propuesta, intercambiar opiniones con los funcionarios judiciales y analizar los posibles impactos de la iniciativa en el sistema de administración de justicia de la Provincia.