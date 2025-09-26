Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Comienzan los Juegos Deportivos Nacionales Evita: una edición con nuevos atractivos

La edición 2025 de los Juegos Deportivos Nacionales Evita llega con novedades del 29 de septiembre al 4 de octubre, en Mar del Plata, donde no sólo estarán los 36 deportes que integran el tradicional cronograma de competencias, sino que habrá 4 disciplinas promocionales: el breaking donde los jóvenes combinan danza y habilidades atléticas, los e-sports, la competencia de penales y de triples son algunos de los nuevos atractivos que habrá en La Feliz.

Más de 8600 participantes de todo el país se harán presentes en los 4 grandes centros de competencia: el CEF Nº1, el EMDER, el complejo Punta Mogotes y la Playa Popular; además de otras 26 sedes e instituciones que como cada año formarán parte del calendario de los Juegos.

Malvín, la mascota oficial, estará en cada uno de los escenarios y será protagonista en la elección de la mejor mascota del país donde se elegirá a uno de los representantes de las provincias por su carisma, destreza y habilidades deportivas.

Los Juegos Deportivos Nacionales Evita además serán clasificatorios en tres disciplinas (atletismo, tenis de mesa y natación) para los Juegos Sudamericanos Escolares 2025 que se disputarán en diciembre en Asunción, Paraguay, bajo la organización del Consejo Sudamericano del Deporte y que contará con la participación de 1500 jóvenes de esta parte del continente.

Además, en esta edición se incorporará un sistema que premiará con becas deportivas y educativas a los mejores participantes. Los chicos de todo el país tendrán la oportunidad de formarse, compartir experiencias con deportistas olímpicos, realizar talleres de alto rendimiento y clínicas deportivas.

En tanto, la tradicional Copa Juego Limpio que se entrega a la provincia que mejor representa los valores de la competencia tendrá un nuevo sistema de votación que tiene como protagonistas fundamentales de la elección a los jefes de delegaciones y a los coordinadores de cada disciplina.

“Junto a todo el equipo de competencias trabajamos todo el año para la realización de los Juegos, con el objetivo de que muchos chicos de todo el país puedan disfrutarlos. Deseamos que pasen una semana inolvidable, se diviertan y vivan una gran experiencia”, remarcó el director nacional de Desarrollo Deportivo Ciudadano, Nacho do Rego.

  • Catamarca: un grupo de padres tomó pacíficamente la Escuela Primaria N°295 de Rincón, Pomán

    Catamarca: un grupo de padres tomó pacíficamente la Escuela Primaria N°295 de Rincón, Pomán

    Un grupo de padres lleva adelante la toma pacífica de la Escuela Primaria N °295 Julio Argentino Roca de la localidad de Rincón, Departamento Pomán. Los progenitores exigen la cobertura de cargos docentes ya que hay grados que debieron ser unificados por falta de educadores. Además, solicitan la creación de un gabinete psicopedagógico que brinde…

  • Catamarca: nuevas obras de pavimentación para mejorar el acceso a Los Altos

    Catamarca: nuevas obras de pavimentación para mejorar el acceso a Los Altos

    El intendente de Los Altos, Raúl Barot, recorrió los trabajos de asfaltado que comenzaron en la avenida Fragata Libertad, una obra muy esperada por los vecinos de la localidad. El intendente destacó que la obra también alcanzará las calles San Lorenzo y Gobernador Arnoldo Castillo, mejorando la accesibilidad a los barrios Tabacaleros, Virgen de Guadalupe,…

  • Catamarca: cierre y premiación de las Olimpiadas de Matemática Ata.Ca.LaR

    Catamarca: cierre y premiación de las Olimpiadas de Matemática Ata.Ca.LaR

    Con la participación de docentes y alumnos de las provincias de Catamarca, Córdoba, La Rioja, Santiago del Estero y Tucumán, se llevó a cabo el acto de cierre de las Olimpiadas de Matemática Ata.Ca.LaR, Instancia Regional NOA 2025. El encuentro, contó con la presencia del ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de Catamarca, Nicolás Rosales…

  • Comienzan los Juegos Deportivos Nacionales Evita: una edición con nuevos atractivos

    Comienzan los Juegos Deportivos Nacionales Evita: una edición con nuevos atractivos

    La edición 2025 de los Juegos Deportivos Nacionales Evita llega con novedades del 29 de septiembre al 4 de octubre, en Mar del Plata, donde no sólo estarán los 36 deportes que integran el tradicional cronograma de competencias, sino que habrá 4 disciplinas promocionales: el breaking donde los jóvenes combinan danza y habilidades atléticas, los…

  • Catamarca: detienen a un motociclista luego de una persecución

    Catamarca: detienen a un motociclista luego de una persecución

    Mientras personal del Grupo Infantería Motorizada de Acción Rápida (GIMAR) realizaba recorridos por cercanías a la manzana “I”, del barrio San Antonio Sur, observó que un motociclista, que al notar la presencia de las unidades móviles, se habría dado a la fuga, iniciándose una persecución que finalizó a los pocos metros con la aprehensión de un joven…

  • Catamarca: 53 familias de Valle Viejo recibieron sus viviendas pero Susana Zenteno no concurrió al acto luego del papelón en un comercio

    Catamarca: 53 familias de Valle Viejo recibieron sus viviendas pero Susana Zenteno no concurrió al acto luego del papelón en un comercio

    El sueño de la casa propia se hizo realidad para 53 familias de Pozo El Mistol, en el departamento Valle Viejo. El gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, encabezó el acto de entrega de las nuevas viviendas sociales. Estas unidades habitacionales forman parte del Plan Integral de Viviendas, financiado…

Anuncio
Anuncio