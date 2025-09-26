Comienzan los Juegos Deportivos Nacionales Evita: una edición con nuevos atractivos

La edición 2025 de los Juegos Deportivos Nacionales Evita llega con novedades del 29 de septiembre al 4 de octubre, en Mar del Plata, donde no sólo estarán los 36 deportes que integran el tradicional cronograma de competencias, sino que habrá 4 disciplinas promocionales: el breaking donde los jóvenes combinan danza y habilidades atléticas, los e-sports, la competencia de penales y de triples son algunos de los nuevos atractivos que habrá en La Feliz.

Más de 8600 participantes de todo el país se harán presentes en los 4 grandes centros de competencia: el CEF Nº1, el EMDER, el complejo Punta Mogotes y la Playa Popular; además de otras 26 sedes e instituciones que como cada año formarán parte del calendario de los Juegos.

Malvín, la mascota oficial, estará en cada uno de los escenarios y será protagonista en la elección de la mejor mascota del país donde se elegirá a uno de los representantes de las provincias por su carisma, destreza y habilidades deportivas.

Los Juegos Deportivos Nacionales Evita además serán clasificatorios en tres disciplinas (atletismo, tenis de mesa y natación) para los Juegos Sudamericanos Escolares 2025 que se disputarán en diciembre en Asunción, Paraguay, bajo la organización del Consejo Sudamericano del Deporte y que contará con la participación de 1500 jóvenes de esta parte del continente.

Además, en esta edición se incorporará un sistema que premiará con becas deportivas y educativas a los mejores participantes. Los chicos de todo el país tendrán la oportunidad de formarse, compartir experiencias con deportistas olímpicos, realizar talleres de alto rendimiento y clínicas deportivas.

En tanto, la tradicional Copa Juego Limpio que se entrega a la provincia que mejor representa los valores de la competencia tendrá un nuevo sistema de votación que tiene como protagonistas fundamentales de la elección a los jefes de delegaciones y a los coordinadores de cada disciplina.

“Junto a todo el equipo de competencias trabajamos todo el año para la realización de los Juegos, con el objetivo de que muchos chicos de todo el país puedan disfrutarlos. Deseamos que pasen una semana inolvidable, se diviertan y vivan una gran experiencia”, remarcó el director nacional de Desarrollo Deportivo Ciudadano, Nacho do Rego.