Comienza el juicio contra expolicía por el crimen del colectivero en Navidad por la música fuerte

El juicio por jurados contra el ex policía Rafael Horacio Moreno por el crimen del colectivero Sergio Díaz durante los festejos de Navidad de 2024 por la música fuerte en Lomas del Mirador, comienza este marte y podría concluir esta semana.

El debate se desarrolla en la Sala de Juicios del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM) donde Moreno llega imputado por los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y tenencia ilegal de arma de guerra.

En esta ocasión será un juicio por jurados, el cual deberá dictaminar veredicto de culpabilidad o inocencia contra el hombre de 74 años, quien se encuentra con prisión preventiva.

Dicho jurado popular será seleccionado este martes en el inicio del debate y recién este miércoles 5 de noviembre se dará inicio al desarrollo de las declaraciones de testigos.

En este marco, según informaron, es factible que en el cierre de la semana se llegue al veredicto contra el ex policía.

Díaz fue asesinado en la madrugada del 25 de diciembre de 2024 cuando se encontraba con amigos y familia en la vereda de su casa escuchando música y tomando alcohol. En medio de la fiesta, Moreno se acercó para pedir, de manera amenazante, que bajen la música, a lo que recibió una respuesta negativa.

Ante este escenario, Moreno sacó su arma, la exhibió y comenzó a amedrentar a la víctima, quien se enfureció: “Sos piola vos. A mí no me saques el fierro ¿Quién te pensas que sos?”.

Fueron solo segundos más tarde cuando el jubilado apretó el gatillo y le disparó a Díaz en el abdomen, provocando su muerte minutos después.