Comenzó en Catamarca el Curso de Árbitro Asistente de Fútbol en el Nodo Tecnológico

Con una importante convocatoria, se dio inicio al Curso de Árbitro Asistente de Fútbol en el Nodo Tecnológico, marcando el comienzo de una nueva instancia de formación deportiva impulsada por la escuela municipal de árbitros con el apoyo de la Municipalidad de La Capital.

El acto de apertura, que tuvo una duración de 30 minutos, contó con la presencia del director de Deportes, Mariano Brunello, quien destacó la importancia de seguir generando espacios de capacitación que fortalezcan el desarrollo del arbitraje local.

Posteriormente, se dio inicio a la primera clase teórica con el tema “Introducción a las 17 reglas de juego”, instancia que marca el puntapié inicial de un programa que busca brindar las herramientas fundamentales para desempeñarse como árbitro asistente.

El curso cuenta con la participación de 38 alumnos y la coordinación general de Natalia Cano.

El equipo docente está integrado por:

Instructor Nacional: Juan Vega

Instructor Provincial: Antonio López

Preparación Física: Prof. Iván Aragón y Silvina Biagini

Prevención de lesiones y cuidados de la salud: Dr. Hugo Corzo

Las clases continuarán el jueves 30 de octubre a las 20 horas en la Escuela Municipal N°1, y el curso se extenderá hasta el 11 de diciembre.

Esta capacitación constituye la base formativa para que, en 2026, quienes lo deseen puedan avanzar hacia la formación de árbitros oficiales, fortaleciendo así el desarrollo del arbitraje en la provincia.