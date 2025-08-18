Comenzó el juicio por el crimen de Marcelino Pachado en Catamarca

Esta mañana, dio inicio el debate popular que tiene a Cristian Marcelo Barros, sus hijos Nelson, Cristian y Marcelo y Gustavo Varela imputados por el delito de homicidio agravado por alevosía por la muerte de Marcelino Pachado.

Luego de la audiencia de voir dire (selección de jurados), el juez leyó las instrucciones iniciales y las partes ofrecieron sus alegatos de apertura.

Para esta tarde se espera la declaración de los primeros testigos ofrecidos por el Ministerio Público Fiscal.

En esta oportunidad el juez director es el Dr. Silvio Martoccia, el Ministerio Público Fiscal se encuentra representado por el fiscal de Cámara Dr. Augusto Barros y la fiscal de caso Dra. Paola González Pinto. Los apoderados de la Querella Particular son los Dres. Claudio Contreras y Ricardo Martín Villagra.

La Defensa técnica de Gustavo Exequiel Varela la llevan adelante los Dres Víctor García y Matías Ocampo.

Los Dres Juan Enrique Lebrón, Ana Córdoba y Germán Josué Bordón son los abogados defensores de los Barros.

En febrero de 2017, Pachado sufrió una brutal golpiza mientras compartía bebidas alcohólicas en la casa de los Barros, en el barrio Montecristo. Los agresores creyéndolo muerto lo abandonaron a la vera del Río del Valle, lugar en el que fue hallado por una persona que dio aviso a la policía, siendo trasladado al Hospital San Juan Bautista donde días posteriores falleció.