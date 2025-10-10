Radio TV Valle Viejo
Comenzó el cese del fuego en Gaza, Israel repliega sus tropas y Hamas debe entregar a los rehenes

Israel y Hamas comenzaron este viernes los preparativos para poner en marcha un acuerdo de alto el fuego destinado a poner fin a más de dos años de guerra en Gaza. Según informó la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu el viernes a la madrugada, el gabinete israelí aprobó el borrador del acuerdo que prevé el intercambio de rehenes retenidos por Hamas por prisioneros palestinos.

La aprobación de esta “primera fase” permitirá que el cese de hostilidades entre en vigor en las próximas 24 horas, mientras el ejército israelí se retirará a una línea que dejará bajo su control alrededor del 53% de la Franja, de acuerdo con un mapa difundido por la Casa Blanca.

Una vez implementado el alto el fuego, comenzará una cuenta regresiva de 72 horas durante la cual Hamas deberá liberar a los 20 rehenes que se cree permanecen con vida. Posteriormente se procederá a la devolución de los cuerpos de 28 rehenes fallecidos, sin que se haya especificado el tiempo que demandará el proceso.

En paralelo, Israel liberará a 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua y a 1.700 detenidos de Gaza, además de devolver los cuerpos de 15 gazatíes por cada rehén israelí, conforme a lo estipulado en el plan impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump.

“Desde las 12:00 (horario local), las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comenzaron a posicionarse a lo largo de las líneas de despliegue actualizadas en preparación para el acuerdo de alto el fuego y el regreso de los rehenes”, anunció el ejército israelí.

Por medio de un publicación en su perfil oficial de X, las Fuerzas Armadas israelíes indicaron que las tropas de las FDI del Comando Sur están desplegadas lejos de las urbes gazatíes y “continuarán eliminando cualquier amenaza inmediata” en caso de ser necesario.

  • Despidos sin causa: casi 300 mil personas pidieron el seguro de desempleo desde la asunción de Javier Milei

    Despidos sin causa: casi 300 mil personas pidieron el seguro de desempleo desde la asunción de Javier Milei

    Sin contar a alrededor de 70 mil estatales, desde que asumió Javier Milei en diciembre de 2023 casi 300 mil personas que trabajaban en el sector privado pidieron cobrar el seguro de desempleo en la Argentina, de acuerdo con cifras oficiales. El gobierno libertario lleva menos de dos años al frente del país. En 21 meses de gestión, 286.391 empleados…

  • Derrapó una motociclista en Valle Viejo y la ambulancia tardó media hora en llegar

    Derrapó una motociclista en Valle Viejo y la ambulancia tardó media hora en llegar

    Esta mañana de viernes cayó una motociclista en la zona de Tres Puentes, Valle Viejo, sobre Avenida Presidente Castillo. El derrape se produjo cuando no pudo controlar la moto ante la brusca frenada de un colectivo primero y un auto después. La indignación de testigos ocasionales fue por la demora de 30 minutos que tuvo…

  • Catamarca: derrapó y fue hospitalizado un motociclista al que se le cruzó un perro

    Catamarca: derrapó y fue hospitalizado un motociclista al que se le cruzó un perro

    Un accidente de tránsito ocurrió alrededor de las 10:00 de esta mañana de viernes en Avenida Misiones al 2400, en la Capital. El conductor de una motocicleta terminó derrapando al cruzarse un perro por la arteria. El hombre sufrió lesiones por lo que debió ser asistido por el SAME y trasladado al Hospital San Juan…

  • Francos: “No creo que parte del acuerdo con Estados Unidos sea excluir a China”

    Francos: “No creo que parte del acuerdo con Estados Unidos sea excluir a China”

    El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aclaró hoy que no cree que el swap de monedas que está trabajando el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, con Estados Unidos tenga como condición “excluir a China de los acuerdos comerciales con Argentina”. En diálogo con Radio Rivadavia, el ministro coordinador dijo que aún no pudo ver “ningún acuerdo…

  • Hay tres argentinos entre los 20 rehenes vivos que Hamas prometió liberar

    Hay tres argentinos entre los 20 rehenes vivos que Hamas prometió liberar

    Desde Tel Aviv.- Dos años después del brutal ataque perpetrado por Hamas el 7 de octubre de 2023 contra Israel, por fin parece que la situación de los rehenes israelíes podría llegar resolverse. El acuerdo alcanzado entre el grupo terrorista e Israel, por iniciativa del presidente norteamericano Donald Trump, establece en una primera fase la entrega de todos los secuestrados vivos y la retirada…

  • Tres de los cinco diputados nacionales por Catamarca, no presentaron su declaración jurada

    Tres de los cinco diputados nacionales por Catamarca, no presentaron su declaración jurada

    La Cámara de Diputados está compuesta por 257 legisladores, que son electos por los habitantes de cada uno de los 24 distritos y que cada año deben presentar una declaración jurada patrimonial que luego publica la Oficina Anticorrupción. El plazo de presentación de los reportes sobre 2024 venció el 31 de julio último. Según publica el sitio Chequeado en…

