Colapinto terminó en el 15° lugar el GP de Brasil: Norris se quedó con la victoria y Gasly volvió a sumar

En una apasionante carrera en Interlagos, el británico de McLaren se impuso sobre sus competidores y se alejó en la cima del Campeonato de la Fórmula 1. Max Verstappen, que largó desde los pits, concretó una solvente actuación al terminar tercero. Andrea Kimi Antonelli completó el podio en el segundo lugar. Oscar Piastri, que sufrió una penalización por provocar una colisión, finalizó 5°. Franco Colapinto quedó 15° y su compañero de Alpine, Pierre Gasly, sumó un punto al cruzar la bandera a cuadros décimo.

El argentino completó una correcta actuación. En la largada escaló algunos lugares y sufrió un golpe de Lewis Hamilton, quien intentó superarlo en la recta principal y lo tocó en la rueda trasera izquierda, aunque pudo continuar sin dificultades. Desde entonces, luchó con su Alpine para soñar con sumar sus primeros puntos.

Sin embargo, pese a que demostró un ritmo competitivo, finalizó en la 15° plaza. Una mala detención en boxes lo privó de escalar más posiciones. Pierre Gasly concretó un enorme resultado al terminar décimo y sumar otro punto para Alpine en Interlagos.

La siguiente cita de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Las Vegas, que se llevará a cabo el fin de semana del 20 al 22 de noviembre.