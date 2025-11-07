Colapinto terminó 16° en la práctica del GP de Brasil

Franco Colapinto finalizó en el 16° lugar en la práctica del GP de Brasil, mientras que su compañero Pierre Gasly se ubicó en la 7° posición. Lando Norris lideró la sesión, seguido por Oscar Piastri. La clasificación para la carrera corta se llevará a cabo hoy, y el GP de Brasil se correrá el domingo.

La actividad del Gran Premio de Brasil, la única carrera de Fórmula 1 en Sudamérica, dio inicio este viernes en el circuito de Interlagos. Franco Colapinto, recientemente confirmado como piloto titular de Alpine para 2026, terminó en el 16° lugar durante la sesión de práctica. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, mostró un rendimiento sólido al posicionarse en el 7° lugar.

Por otro lado, Lando Norris, actual líder del Campeonato Mundial de Pilotos, registró el mejor tiempo del día, seguido de cerca por Oscar Piastri. Max Verstappen, quien también disputa el título, se ubicó en la 17° posición.

Cronograma del fin de semana en Interlagos

La clasificación para la carrera corta del sábado está programada para hoy a las 15:30. El Gran Premio de Brasil se disputará el domingo a partir de las 14:00, hora argentina, a lo largo de 71 vueltas en el circuito de Interlagos, cubriendo un total de 306 kilómetros.