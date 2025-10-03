Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Colapinto quedó en el fondo durante las primeras prácticas del Gran Premio de Singapur

El primer día de actividad en el trazado callejero de Marina Bay, del Gran Premio de Singapur, tuvo a Fernando Alonso (1:31.116) dominando la primera sesión y a Oscar Piastri (1:30.714) como líder de la segunda.

El segundo entrenamiento estuvo marcado por los accidentes de Liam Lawson y George Russell que obligaron a ondear una bandera roja detrás de otra, impidiendo el normal desarrollo pero principalmente interrumpiendo la mayoría de las pruebas de vueltas rápidas que iban a llevarse a cabo en ese momento.

En este contexto, Franco Colapinto fue 19° en ambas sesiones de práctica. Giró en 1:33.324 en la FP1, a 0.946 de su compañero Pierre Gasly (1:32.378) y tuvo un registro apenas superior en la FP2 con 1:33.139 para posicionarse a 0.681 de su coequiper (Gasly fue 16° con 1:32.458). El argentino tuvo problemas para controlar a su Alpine en el último intento con gomas rojas y perdió tiempo valioso para intentar mejorar sus registros.

La actividad en el circuito continuará este sábado con la tercera práctica (desde las 6.30 de la mañana de Argentina) y la clasificación (a partir de las 10AM) que ordenará la grilla de largada de cara a la carrera del domingo a 62 vueltas que se iniciará a las 9AM de Argentina.

  • Revelan que Espert estuvo con Fred Machado en Catamarca presentando el libro en 2019

    Revelan que Espert estuvo con Fred Machado en Catamarca presentando el libro en 2019

    El diputado nacional José Luis Espert estuvo en Catamarca presentando su libro “La sociedad cómplice” el lunes 15 de abril en el Hotel Casino Catamarca. El evento fue organizado por la Fundación Federalismo y Libertad y la Fundación Friedrich Naumann. Según consta en los datos del vuelo, Espert llegó acompañado de Federico Andrés Machado, alias Fred, y otros cuatro…

  • Catamarca: en Valle Viejo detienen a una mujer sospechada de intentar acuchillar a un joven

    Catamarca: en Valle Viejo detienen a una mujer sospechada de intentar acuchillar a un joven

    A las 08:30 de la mañana de hoy, efectivos de la Comisaría de Santa Rosa se hicieron presentes en la esquina de las calles Congresal Colombres y Carmen Barros, de esa localidad del Departamento Valle Viejo, y aprehendieron a una joven mujer de apellidos López Navarro (27), debido a que, momentos antes, habría intentado agredir con un cuchillo tipo tramontina, que…

  • Un sindicalista salteño llevaba 30 años sin ir a trabajar y debió ser jubilado por decreto del intendente

    Un sindicalista salteño llevaba 30 años sin ir a trabajar y debió ser jubilado por decreto del intendente

    Hace 50 años era empleado municipal en Salta capital, y alrededor de 30 que no asistía a su puesto de trabajo, amparado por su tutela sindical. Pero en las últimas horas, Pedro Serrudo, de 77 años, titular del sindicato de trabajadores municipales de Salta capital, fue removido de su cargo y jubilado por decreto. La paciencia del intendente…

  • Teatro en Catamarca: anuncian nuevas funciones de “La Familia Reunida” en el Salón Calchaquí

    Teatro en Catamarca: anuncian nuevas funciones de “La Familia Reunida” en el Salón Calchaquí

    El espectáculo LA FAMILIA REUNIDA, de Mauro Arch Quiroga, dará dos nuevas funciones, el sábado 11 y domingo 12 de octubre a las 21 h. en el Salón Calchaquí. La familia DeLuca, todavía alborotada tras el reciente fallecimiento del patriarca, es convocada para festejar el cumpleaños número noventa de la viuda. Esa noche, la aparición…

  • Colapinto quedó en el fondo durante las primeras prácticas del Gran Premio de Singapur

    Colapinto quedó en el fondo durante las primeras prácticas del Gran Premio de Singapur

    El primer día de actividad en el trazado callejero de Marina Bay, del Gran Premio de Singapur, tuvo a Fernando Alonso (1:31.116) dominando la primera sesión y a Oscar Piastri (1:30.714) como líder de la segunda. El segundo entrenamiento estuvo marcado por los accidentes de Liam Lawson y George Russell que obligaron a ondear una bandera roja detrás de otra, impidiendo el normal desarrollo…

  • Policías de Catamarca detuvieron a tres mujeres y secuestraron cocaína y marihuana

    Policías de Catamarca detuvieron a tres mujeres y secuestraron cocaína y marihuana

    Luego de tareas investigativas realizadas por supuestas infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, y bajo las directivas del Juzgado Federal, efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia materializaron allanamientos en inmuebles ubicados en el sector Sur de esta Ciudad Capital. Tras irrumpir en las viviendas, los policías secuestraron envoltorios de…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3