Colapinto quedó en el fondo durante las primeras prácticas del Gran Premio de Singapur

El primer día de actividad en el trazado callejero de Marina Bay, del Gran Premio de Singapur, tuvo a Fernando Alonso (1:31.116) dominando la primera sesión y a Oscar Piastri (1:30.714) como líder de la segunda.

El segundo entrenamiento estuvo marcado por los accidentes de Liam Lawson y George Russell que obligaron a ondear una bandera roja detrás de otra, impidiendo el normal desarrollo pero principalmente interrumpiendo la mayoría de las pruebas de vueltas rápidas que iban a llevarse a cabo en ese momento.

En este contexto, Franco Colapinto fue 19° en ambas sesiones de práctica. Giró en 1:33.324 en la FP1, a 0.946 de su compañero Pierre Gasly (1:32.378) y tuvo un registro apenas superior en la FP2 con 1:33.139 para posicionarse a 0.681 de su coequiper (Gasly fue 16° con 1:32.458). El argentino tuvo problemas para controlar a su Alpine en el último intento con gomas rojas y perdió tiempo valioso para intentar mejorar sus registros.

La actividad en el circuito continuará este sábado con la tercera práctica (desde las 6.30 de la mañana de Argentina) y la clasificación (a partir de las 10AM) que ordenará la grilla de largada de cara a la carrera del domingo a 62 vueltas que se iniciará a las 9AM de Argentina.