Colapinto palpita su regreso a la Fórmula 1: “Quiero ir paso a paso”

El piloto argentino Franco Colapinto palpitó su regreso a la Fórmula 1 y en la previa al comienzo del Gran Premio de Emilia-Romaña declaró que quiere “ir paso a paso”.

Durante la conferencia de prensa que compartió con el australiano y líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), y el canadiense Lance Stroll (Aston Martin), Colapinto explicó que “como piloto quiero ir paso a paso, no conozco el coche. No espero ningún resultado, nuestro rendimiento cambia de un circuito a otro. Hasta que no haga las prácticas libres no tenemos una idea clara de donde estamos”.

Con respecto al objetivo principal que tendrá durante las próximas carreras, el argentino detalló que este “es hacer que el auto sea más rápido y mejorar un poco el rendimiento. Después de estar cinco carreras veremos qué pasa”.

Además, aseguró que tuvo la oportunidad “de reflexionar sobre el año pasado y aprender de ello… Nunca es lindo tener que subirse al auto en esas circunstancias, pero no podés elegir las condiciones en las que entrás a la Fórmula 1, solo tenés que aprovecharlo al máximo”.

Por otra parte, bromeó con respecto al hecho de representar a un equipo francés: “Es complicado después del Mundial, quedaron chispas, más que nada del lado de los franceses. Nosotros no tenemos problemas porque les ganamos”, y añadió que “estoy contento aquí, tengo una buena relación con los ingenieros y los mecánicos”.

Colapinto correrá, al menos las próximas cinco carreras del campeonato de Fórmula 1 (Imola, Mónaco, España, Canadá y Austria). Sin embargo, aclaró que “va a tomar algunas carreras agarrar ritmo y poder maximizar el auto, probablemente más de cinco”. De esta manera, dejó la puerta abierta ante la posibilidad de continuar hasta fin de año en la categoría.

El argentino, que actualmente corre para Alpine, disputará su segunda temporada en la Fórmula 1, luego de los nueve Grandes Premios en los que participó el año pasado representando a la escudería británica Williams.