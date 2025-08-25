Coimas: revelan nuevos audios que involucran a Pettovello y Mondino

El escándalo por coimas que involucra al Gobierno avanza en la Justicia. Este lunes, se conocieron nuevos audios de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En los fragmentos, el exfuncionario menciona a la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y a la excanciller Diana Mondino.

Estos nuevos audios se grabaron en algún momento entre “el término de agosto del año pasado y principios de este año”, y demuestran que la presunta trama de corrupción en ANDIS “es un negocio enorme que se traslada a otros ministerios“.

Nuevos audios mencionan a Pettovello y Mondino

“Imaginate los quilombos que están teniendo. Están teniendo quilombos grosos también con Diana Mondino“, sostiene Spagnuolo en uno de ellos. La excanciller dejó su cargo a fines de octubre de 2024 y, a principios de agosto, generó polémica al referirse a la causa $LIBRA durante una entrevista con Al Jazeera semanas atrás.

En otro de los audios, el extitular de ANDIS apunta contra la ministra Pettovello. “Sandra a mí me hizo una jugada medio… Me dejó expuesto con Karina (Milei) y con Lule (Menem). Cuando yo hablé con ella, fue y habló con Javier. Me dejó expuesto y después se hace la pelotuda, se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo”, reclama.

“Esto está implosionando de adentro. Medio pelotuda también, Sandra”, añade en otro fragmento, e insiste: “La mina se hace la re pelotuda. Javier, desentendido de todo”, sugiriendo nuevamente que el Presidente estaba al tanto de las sospechas por actos de corrupción.

Desde el Gobierno, tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, como su primo y subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, aseguraron este lunes que no pueden “aseverar nada acerca de la autenticidad” de los audios, pero “sí la absoluta falsedad de su contenido”, y los atribuyeron a una “monumental operación” de la oposición.

Suizo Argentina tiene contratos en dólares con el PAMI

La droguería Suizo Argentina, señalada en los audios de Diego Spagnuolo, también aparece vinculada a contrataciones millonarias con el PAMI. Según un relevamiento de Ámbito, en menos de 20 meses acumuló 28 convenios con la obra social de jubilados, algunos de ellos bajo la modalidad de “compulsa abreviada” que permite acelerar procesos de compra.

Entre esas contrataciones se destacan tres operaciones por u$s195.000, u$s168.000 y u$s105.000, destinadas a la adquisición de medicamentos importados. Durante 2024, fueron en total 19 los contratos adjudicados a la empresa, varios compartidos con otras droguerías, aunque en muchos casos Suizo Argentina resultó la única beneficiada.

Incluso después de la difusión de los audios de Spagnuolo, la compañía volvió a ser adjudicataria. El pasado viernes 22 de agosto, se le otorgó un contrato por casi 45 millones de pesos, junto a otras droguerías, para la provisión de medicamentos antimicrobianos destinados a distintos hospitales y policlínicos bajo la órbita del PAMI.