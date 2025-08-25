Coimas: PAMI también firmó millonarios contratos con la droguería Suizo Argentina

La droguería Suizo Argentina, sospechada de pagar coimas para obtener licitaciones, también fue contratada en 28 oportunidades por el PAMI durante la gestión de Milei. Algunos contratos se adjudicaron por compulsa abreviada y superaron los u$s190.000. El último se firmó tras el estallido del escándalo.

La trama de corrupción que sacude al Gobierno nacional sigue sumando capítulos. La droguería Suizo Argentina, investigada por el presunto pago de coimas para asegurarse licitaciones, también aparece como contratista privilegiada del PAMI, la obra social de los jubilados. Según un relevamiento publicado por Ámbito, la firma de la familia Kovaliker obtuvo 28 contratos en menos de 20 meses de la gestión de Javier Milei.

Entre las adjudicaciones, figuran tres compras por compulsa abreviada de medicamentos importados, por u$s195.000, u$s168.000 y u$s105.000, respectivamente. En todos los casos, la droguería desplazó a competidores internacionales. Durante 2024, el organismo dirigido por Esteban Leguizamo firmó 19 contrataciones con la empresa, varias de ellas bajo el mismo mecanismo simplificado que permite acelerar los plazos de entrega bajo el argumento de la urgencia.

El listado de compras incluye antimicrobianos por más de $1.132 millones de pesos, destinados a policlínicos y hospitales de Buenos Aires y Santa Fe; guantes de examen por $17 millones; y el medicamento importado PKU EXPRESS 15 por $11 millones. En 2025, la tendencia se mantiene: ya hubo ocho contrataciones, además de una rescisión vinculada al fármaco QALSODY, en la que el PAMI argumentó que el paciente no presentó la documentación correspondiente.

La última contratación registrada ocurrió el 22 de agosto, apenas tres días después de que se difundieran los audios del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, donde describía el mecanismo de presunto retorno de dinero hacia la Secretaría General de la Presidencia. Se trató de una compra de antimicrobianos por casi $45 millones de pesos, en conjunto con otras droguerías, para prevenir enfermedades en pacientes internados.

El caso de Suizo Argentina ya salpica a otras dependencias estatales como los ministerios de Salud, Defensa y Seguridad, y ahora se espera que exdirectores del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) aporten documentación clave a la Justicia. “Se dio luz verde para que cuenten lo que saben sobre las licitaciones y las compras de urgencia”, señalaron fuentes castrenses.

Con contratos que superan los $100.000 millones en menos de dos años, Suizo Argentina quedó en el centro de un escándalo que amenaza con expandirse y que ya abrió la puerta a una comisión investigadora en el Congreso.