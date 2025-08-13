Radio TV Valle Viejo
Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual contra Julieta Prandi y quedó detenido

El empresario Claudio Contardi, expareja de Julieta Prandi, fue condenado a 19 años de prisión en la causa por los delitos de abuso sexual contra la actriz y conductora y fue detenido inmediatamente. Así lo determinó este miércoles el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana. La audiencia comenzó pasadas las 11 de la mañana y el veredicto se leyó sin la presencia de Prandi en la sala. Al finalizar la lectura de la sentencia, Contardi se fue esposado por una puerta del costado de la sala.

La resolución de los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar llegó tras un calvario de diez años. Si bien los abusos habrían ocurrido entre 2015 y 2018, la investigación se inició recién en 2021 a partir de la denuncia de Prandi ante la UFI N° 4 de Escobar.

    Reclamo de docentes en Catamarca por bajas y deudas de haberes

    Un grupo de educadores del Nivel Superior afectados por la Resolución N° 327, se congregó en el CAPE para reclamar haberes adeudados y por la baja en sus cargos. Aseguraron que a pesar de los reclamos no obtuvieron respuestas del Ministerio de Trabajo por lo que solicitaban ser recibidos por autoridades de la cartera. Señalaron…

    Luis Caputo volvió a criticar al Congreso y les pidió apoyo en la previa a las elecciones

    El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a criticar al Congreso y les pidió apoyo a los empresarios del sector inmobiliario en la previa a las elecciones legislativas. “Tenemos que seguir bajando impuestos, desregulando, y ustedes pataleando contra gobernadores e intendentes, hacer crecer el mercado de capitales. Y la estabilidad macro es fundamental porque genera…

    La Policía Montada sigue secuestrando animales sueltos en Catamarca

    Durante la noche de ayer y la madrugada de hoy, cumpliendo con la Ley Provincial N° 5.841/24, en distintos procedimientos llevados a cabo en el Complejo Habitacional Valle Chico y en el barrio Parque La Gruta, efectivos de la División Policía Montada, con colaboración de sus pares de la Seccional Décima Primera, procedieron al secuestro de un…

    Catamarca: tres detenidos por violencia de género en Santa María

    Anoche, a las 22:00, bajo las directivas de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, efectivos de la Comisaría Departamental Santa María procedieron al arresto en averiguación del hecho de tres jóvenes de 26, 28 y 29 años de edad, por el supuesto delito de amenazas en contexto de violencia de género. Por lo acontecido, los jóvenes fueron puestos a disposición de la Justicia…

    Paritaria Pedagógica en Catamarca: Educación define las bases para el concurso de Supervisores de Primaria

    La paritaria pedagógica finalizó un análisis crucial para el sistema educativo provincial. En la reunión celebrada en el Ministerio de Educación se establecieron las bases para el concurso de Supervisión Pedagógica en Gestión Estatal y del cargo de Supervisor en Mediación e Instrucción en la Dirección Provincial de Sumario Docente. La reunión contó con la…

    La mamá de Ámbar y Pilar, las siamesas rosarinas separadas en el Garrahan: “Son dos guerreras que nos llenan de orgullo”

    Yamila, la mamá de dos siamesas rosarinas que fueron separadas en el Hospital Garrahan, habló luego de la exitosa operación de sus bebas de un poco más de tres meses. La mujer, quien paradójicamente no podía quedar embarazada, calificó a sus hijas de “guerreras” y de “milagro” la posibilidad de que hayan sobrevivido y ahora se recuperen favorablemente. Además,…