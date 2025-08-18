Ciclismo Libre en Catamarca: se corrió la fecha 22 en el Parque Adán Quiroga

Con la intervención de ochenta ciclistas, se realizó el pasado sábado la fecha 22 del ciclismo libre en el circuito del Parque Adán Quiroga. El triunfo general fue de Matías Tapia, quien superó en la línea de llegada a Gonzalo Yapura en un emocionante embalaje masivo. Además, en la categoría Elite 2 se produjo una rodada en el sprint final que involucró a dos ciclistas. Afortunadamente, sin consecuencias graves. La Subcomisión se puso a total disposición de los afectados y les deseó una pronta recuperación.

Clasificación:

Cat. Elite Sub 23

1ro Matías Tapia, 2do Gonzalo Yapura,3ro Rodrigo Coronel, 4to Juan Montero, 5to Mario Bustamante, 6to Maximiliano Saquilán y 7no Eduardo Aredes.

Cat. Elite 2

1ro Gastón Barrionuevo, 2do Emiliano Bazán, 3ro Juan Pereyra, 4to Eric Germán, 5to José Velázquez y 6to Federico Rementería.

Cat. Máster D

1ro Alfredo Palacio, 2do Hugo Montero, 3ro Ernesto Herrera, 4to Humberto Castro y 5to Héctor Silva.

Cat. Máster B y C

1ro Eduardo Aredes, 2do Valentín Anzolini, 3ro Ariel Retamozo, 4to Darío Díaz, 5to Guido Mogueta y 6to Mario Bustamante.

Agradecimientos

Desde la Subcomisión de Ciclismo agradecieron al personal de Tránsito Municipal; al director del Parque Félix Salcedo y a todo su equipo por el excelente trabajo realizado en la pista, y a Walter Yapura por la donación de números dorsales.

Cómo sigue

La siguiente fecha se correrá el sábado 23, nuevamente en el circuito del Parque a partir de las 14. El costo de inscripción será de $7.000, destinado a cubrir la contratación de ambulancia particular, debido al hecho de público conocimiento ocurrido este fin de semana.