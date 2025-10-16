Choque frontal deja dos muertos en Santiago del Estero

Una tragedia vial sacudió esta mañana al departamento Avellaneda. Un violento choque frontal sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 616, dejó como saldo dos muertos y una personas herida que fue trasladada de urgencia a la ciudad Capital.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 8 de la mañana, a unos 2 kilómetros de la localidad de Lugones. Los vehículos involucrados son una camioneta Volkswagen Amarok conducida por Manuel Antonio Campero (34) quien iba acompañado de Leandro Alberto Fariña (34), ambos oriundos de Salta; y un automóvil marca Volkswagen Voyage al mando de Carlos David Leguizamón (33) que llevaba como acompañantes a René Florindo Leguizamón (72) y a Mónica Susana Quiroga (41), todos domiciliados en el barrio Chimpa, de Lugones.

Fuentes policiales confirmaron la gravedad del accidente, indicando que los dos hombres de apellido Leguizamón fallecieron en el acto tras colisionar de frente con la camioneta que lo hacía desde la provincia de Salta con destino a Buenos Aires cuyos ocupantes resultaron ilesos. La mujer, en tanto, fue trasladada en grave estado al Hospital Regional.

En el lugar de la tragedia trabajó el personal de la Subcomisaría de Lugones, con el objetivo de realizar las pericias correspondientes, determinar la mecánica del choque y coordinar el tránsito, que se vio afectado en la zona.

