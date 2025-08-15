Choque fatal entre un camión y una furgoneta en Córdoba: un muerto y dos heridos

Un hombre murió este viernes, mientras que otras dos personas resultaron heridas al producirse un choque entre un camión y una furgoneta en la ruta provincial 11, al sur de la provincia de Córdoba.

El siniestro vial ocurrió esta mañana a pocos kilómetros de la localidad de Ucacha, donde un Mercedes Benz y una Fiat Ducato impactaron de frente, según informó el portal de El Doce.

El conductor de la furgoneta, oriundo de Laborde, falleció en el acto, mientras que su esposa, quien viajaba en el asiento del acompañante sufrió heridas de consideración, motivo por el que fue derivada al Hospital Municipal de Ucacha.

Por su parte, el camionero salió por sus propios medios y recibió asistencia médica en el lugar tras padecer lesiones leves, al tiempo que no requirió ser derivado.

El tránsito permaneció interrumpido durante varias horas debido al operativo realizado por agentes de tránsito, bomberos y policías, mientras que la Justicia investiga cómo se originó el accidente.