Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Choque fatal entre un camión y una furgoneta en Córdoba: un muerto y dos heridos

Un hombre murió este viernes, mientras que otras dos personas resultaron heridas al producirse un choque entre un camión y una furgoneta en la ruta provincial 11, al sur de la provincia de Córdoba.

El siniestro vial ocurrió esta mañana a pocos kilómetros de la localidad de Ucacha, donde un Mercedes Benz y una Fiat Ducato impactaron de frente, según informó el portal de El Doce.

El conductor de la furgoneta, oriundo de Laborde, falleció en el acto, mientras que su esposa, quien viajaba en el asiento del acompañante sufrió heridas de consideración, motivo por el que fue derivada al Hospital Municipal de Ucacha.

Por su parte, el camionero salió por sus propios medios y recibió asistencia médica en el lugar tras padecer lesiones leves, al tiempo que no requirió ser derivado.

El tránsito permaneció interrumpido durante varias horas debido al operativo realizado por agentes de tránsito, bomberos y policías, mientras que la Justicia investiga cómo se originó el accidente.

  • Choque fatal entre un camión y una furgoneta en Córdoba: un muerto y dos heridos

    Choque fatal entre un camión y una furgoneta en Córdoba: un muerto y dos heridos

    Un hombre murió este viernes, mientras que otras dos personas resultaron heridas al producirse un choque entre un camión y una furgoneta en la ruta provincial 11, al sur de la provincia de Córdoba. El siniestro vial ocurrió esta mañana a pocos kilómetros de la localidad de Ucacha, donde un Mercedes Benz y una Fiat Ducato impactaron de frente, según…

  • Patricia Bullrich será candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires

    Patricia Bullrich será candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires

    Tal como se especulaba, Patricia Bullrich confirmó que será candidata a senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires. A través de un posteo en sus redes sociales, la ministra de Seguridad dijo: “Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo. Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Donde se construye…

  • Fallo favorable para Argentina en causa por YPF en EEUU

    Fallo favorable para Argentina en causa por YPF en EEUU

    La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidió hoy que Argentina podrá esperar la apelación por la entrega de acciones de la empresa sin entregar ni esos títulos ni otras garantías. O sea, suspendió la orden de la jueza Loretta Preska del 30 de junio pasado. Se trataba de un fallo muy esperado en…

  • Día del Niño en Catamarca: “Un mundo de colores” en el Parque Adán Quiroga

    Día del Niño en Catamarca: “Un mundo de colores” en el Parque Adán Quiroga

    El próximo domingo 24 de agosto el Parque Adán Quiroga se llenará de alegría y diversión con la gran celebración del Día del Niño: “Un Mundo de Colores”. Desde las 14:00 horas, las familias podrán disfrutar de una jornada especial con juegos, shows en vivo, sorteos con grandes premios, feria de emprendedores y muchas sorpresas.…

  • Detectaron un caso positivo de influenza aviar en aves de traspatio: serán sacrificadas

    Detectaron un caso positivo de influenza aviar en aves de traspatio: serán sacrificadas

    El Senasa confirmó un caso positivo de Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) H5, en un establecimiento de aves de traspatio ubicado en el partido de Arrecifes, provincia de Buenos Aires. La muestra fue analizada por el Laboratorio del Senasa, ubicado en la localidad de Martínez, luego de recibir la notificación de un cuadro clínico en…

  • Personal policial sofocó un incendio en una vivienda de la Capital catamarqueña

    Personal policial sofocó un incendio en una vivienda de la Capital catamarqueña

    A las 06:10 de la mañana de hoy, a solicitud del SAE-911, personal de la Comisaría Sexta llegó hasta un domicilio ubicado en la intersección de las calles Chubut y Federico Argerich, donde se estaría produciendo un incendio. En el lugar, los policías constataron que, por causas que se investigan, el foco ígneo se habría originado en una de las…