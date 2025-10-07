Chocaron un auto y una moto en el centro de Catamarca: dos personas hospitalizadas (Video)

Hubo un siniestro vial entre un automóvil y una motocicleta en la intersección de calles Maipú y Perú, de la Capital de Catamarca.

Según testigos, el automovilista aceleró para realizar el cruce correspondiente ya que otro vehículo estando detenido le cedía el pasó, y sorpresivamente una motocicleta salió por detrás del vehículo detenido siendo chocado por el automóvil.

La conductora y un menor sufrieron heridas, siendo trasladados al hospital de niños y el hospital San Juan Bautista, aunque trascendió que se encuentran sus vidas fuera de peligro.