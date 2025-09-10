Chocaron un auto y una moto en Andalgalá: una mujer fue hospitalizada

En horas del mediodía se registró un accidente de tránsito en el barrio Juan Domingo Perón, donde una persona debió ser trasladada al Hospital José Chain Herrera para recibir atención médica.

El siniestro involucró a un automóvil y una Motomel Skua 150, conducida por una mujer que a raíz del impacto sufrió lesiones que motivaron su traslado al nosocomio local.

El automóvil presentaba daños visibles en la puerta trasera izquierda, y personal de la Dirección de Seguridad Ciudadana se encontraba trabajando en el lugar