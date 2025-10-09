Radio TV Valle Viejo
Chocaron dos motos en Valle Viejo: tres personas hospitalizadas

En la noche de hoy, a las 21:15, en la calle José Espeche S/N°, inmediaciones al barrio 10 de Septiembre, de la localidad de Santa Rosa, Dpto. Valle Viejo, se registró un siniestro vial.

Martín Rosales (41), circulaba en una motocicleta Yamaha Crypton 110 cc., en compañía de Noelia Montalván (40), y por causas que se investigan colisionó con una Motomel 150 cc., al mando de Mauricio Germán Arce (30).

Producto del siniestro, las tres personas sufrieron lesiones y fueron asistidas por facultativos médicos del SAME y del Hospital Zonal, quienes los trasladaron al Hospital San Juan Bautista de esta Ciudad Capital, en virtud de lo cual intervinieron efectivos de la Comisaría de Santa Rosa, que corresponde por jurisdicción, mientras que Sumariantes de la Unidad Judicial N°10 labraron las actuaciones de rigor.

