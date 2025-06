Chiqui Tapia sobre la sanción de Newell’s a jugadores de inferiores: “Me asombra mucho porque viene de un club de una prosapia educativa que se caracterizó siempre por la formación de sus jugadores

El presidente de la AFA, Chiqui Tapia, está asombrado con dos temas que sobrevolaron la actualidad de Newell’s en la última semana. Por un lado, cuando Olé al pasar le preguntó en el predio de Ezeiza por su opinión sobre la sanción de inhabilitación de tres meses para los seis chicos de 9 años que posaron con Malcorra, el enganche de Rosario Central, Chiqui se mostró consternado: “Me cuesta entender semejante sanción a chicos que están en etapa formativa. No me parece que este castigo sume demasiado a la pacificación y desdramatización que intentamos hacer permanentemente desde la AFA. Nosotros entendemos la pasión, las rivalidades, el folclore, y hasta las cargadas… Fomentamos el “Rivales, no enemigos”… Pero esto me asombra mucho porque viene de un club de la prosapia educativa de Newell’s, que se caracterizó siempre por la formación de sus jugadores. Fíjense el ejemplo de convivencia que hace dos años mostró la misma gente de Newell’s cuando ovacionaron a Angelito Di María en el partido homenaje de Maxi Rodríguez… Incluso tanto Messi como Fideo son íntimos amigos… No sé… Me sorprendió esto…”

Por otro lado, el presidente de Newell’s, Ignacio Astore, ante el desafío de empardar la carta que jugó Rosario Central con Fideo Di María, tiro una declaración para ilusionar pero que no tiene futuro: “Chiqui Tapia está trabajando para que Messi juegue en Newell’s”. Semejante afirmación hizo ruido por todos lados. ¿Por qué? Porque Tapia es el que más sabe el tipo de vínculo que tiene la Pulga con el Inter de Miami, donde piensa continuar. Su elección de vida para seguir su carrera ahí, las cosas que puso en la balanza para elegir Miami, la situación y costumbres familiares en ese lugar… Todos los factores que rodearon esa definición los conoce, incluso Tapia se junto con Messi en Miami.

La foto que desató la polémica en Newell’s. (FOTO: Facebook)

Esta claro que a la AFA y a Tapia, a todo el futbol argentino ole vendría barbaro que Messi juegue en el país, seria una revolución. Pero el presidente ya dejo en claro puertas adentro que la decisión en todo caso será toda del 10, que hoy es una utopia que llegue a Newells. y sabe muy bien que está feliz en Miami… y en la Selección.