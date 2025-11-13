China/Video: un puente de 762 metros recién inaugurado se derrumbó por un deslizamiento de tierra

Un puente de 762 metros se derrumbó en la provincia de Sichuan, China, después de que un deslizamiento de tierra sepultara sus bases. El puente Hongqi, que une el corazón del país con el Tíbet, se desmoronó sin dejar víctimas. Imágenes impactantes muestran el momento en que la ladera comienza a ceder, envuelta en una nube de polvo, mientras los testigos exclaman conmocionados.

A medida que el deslizamiento de tierra se intensifica, los escombros cubrieron las bases de soporte del puente y la estructura se desintegró parcialmente. El puente, que se inauguró hace días como parte de la Carretera Nacional 317 en la ciudad de Maerkang, se desmoronó y dejó escombros esparcidos por el barranco, según publicó el diario británico The Sun.

La detección de grietas en las laderas y carreteras cercanas llevó a la policía a cerrar el puente al tráfico el lunes por la tarde debido a problemas de seguridad. Según informes, las grietas en la margen derecha fueron causadas por el almacenamiento de agua en un embalse cercano. Tras el descubrimiento, las autoridades locales activaron de inmediato un protocolo de emergencia.

Personal de los departamentos de seguridad pública, transporte y recursos naturales llegó al lugar y, a las 23:00 horas, todos los vehículos varados habían sido evacuados, informó el medio de ese país China Daily.

Se colocaron señales de advertencia en el lugar para controlar estrictamente el acceso no autorizado. En un comunicado de las autoridades locales, no se especificó un plazo para la reapertura de la autopista.

Todos los vehículos que entren y salgan deberán seguir las rutas de desvío designadas que se especifican en el aviso. El incidente coincide con la inauguración en septiembre del puente más alto del mundo en la provincia china de Guizhou, nueve veces más alto que el puente Golden Gate y el doble de alto que la Torre Eiffel. El puente Huajiang Grand Canyon reduce los trayectos de dos horas a tan solo dos minutos.