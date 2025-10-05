Chau “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”: Javier Milei eliminó el feriado que decretó Cristina Kirchner

El Gobierno revirtió el cambio de nombre del 12 de octubre. A pesar de la controversia, habrá un fin de semana largo, ya que se dispuso un feriado puente. En una decisión cargada de simbolismo, el gobierno de Javier Milei eliminó la denominación “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” para el feriado del 12 de octubre, una medida que había sido instaurada por la expresidenta Cristina Kirchner en 2010. A través de sus comunicaciones oficiales, la administración libertaria ha vuelto a referirse a la fecha conmemorativa como el “Día de la Raza”, generando un fuerte repudio y una intensa polémica.

A pesar del controvertido cambio de nombre, los argentinos podrán disfrutar de un fin de semana largo en la segunda semana de octubre. El Gobierno dispuso que el viernes 10 de octubre de 2025 sea feriado con fines turísticos, creando un puente con el feriado trasladable del domingo 12.

Un cambio que reaviva la grieta cultural

La modificación, aunque no se ha plasmado aún en un cambio legislativo formal, se hizo evidente en la utilización del término “Día de la Raza” en las comunicaciones oficiales del Gobierno. Esta decisión representa un giro de 180 grados respecto a la política iniciada en 2010 con el Decreto 1584/10, firmado por Cristina Kirchner, que buscaba dejar atrás el concepto de “raza” y promover una reflexión histórica y un diálogo intercultural, en reconocimiento a los pueblos originarios.

La medida del gobierno de Milei fue interpretada por diversos sectores como un retroceso en materia de derechos y un gesto de negacionismo hacia la diversidad cultural que compone la identidad argentina.

Fin de semana largo confirmado

Más allá de la controversia por el nombre, el descanso está garantizado. La decisión de establecer el viernes 10 de octubre como feriado puente tiene como objetivo fomentar el turismo interno y permitir a los argentinos disfrutar de tres días de descanso consecutivos.

De esta manera, el fin de semana largo comenzará el viernes 10 y se extenderá hasta el domingo 12 de octubre inclusive, en lo que será una de las últimas pausas antes de las vacaciones de verano.