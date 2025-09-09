Charla sobre Masonería en Catamarca

El próximo jueves 11 de septiembre, se realizará una charla denominada “Masonería en Catamarca : masones y políticos del Siglo XIX”, en una edición especial del Ciclo. “Café con aroma a Ciencia”que ya va por su tercer año y promueve la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital.

La propuesta, que tendrá lugar en la Casa SFVC (San Martín 345) a partir de las 17 hs., contará con las disertaciones del profesor Carlos Carabajal y del licenciado Héctor Daniel Nieva, quienes abordarán la vida y el contexto de las figuras políticas locales que adhirieron a la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones en el Siglo 19.

La original propuesta del “café científico” busca analizar y debatir temas en el marco de actividades de extensión y divulgación científica como la temática de la masonería, que conjuga investigación periodística e histórica.

La entrada será libre y gratuita y habrá café sin costo para compartir.

