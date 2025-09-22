Charla en Catamarca: El Deporte en Frases

La Secretaría de Deportes y Recreación dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, a través de su Dirección Provincial de Rendimiento Deportivo brindará este viernes 26 a las 18 hs en el Auditorio de la Biblioteca Provincial Julio Herrera, ubicada en San Martín 459, una capacitación gratuita explicando el complejo mundo del deporte en frases.

Este conversatorio, que forma parte de una serie de charlas que se están dictando desde la DPRD, estará a cargo los profesores Mario Galletti, Nicolás Navarro e Iván Leguizamón, y del Licenciado Lucas Castro.

Este encuentro se basa en compartir frases irónicas del mundo del deporte para analizar la cultura deportiva. La misma está destinada a todas las personas del ámbito del deporte.

Los cupos son limitados y los interesados deberán inscribirse en https://forms.gle/xHhhz11jEoQNPkPW9