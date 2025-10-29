Charla de personal de la División Ciberdelitos de Catamarca en una Escuela de la Capital

Conforme a los lineamientos de trabajo establecidos por el Departamento Investigaciones Judiciales, el IES Policial, la Jefatura de Policía y la Secretaría de Seguridad y Orden Público, personal de la División Ciberdelitos de la Policía de la Provincia brindó una charla de prevención y concientización sobre sobre peligros en la red, distintas modalidades de estafas, Grooming y Material De Abuso Sexual Infantil (MASI).

La capacitación se brindó en instalaciones de la Escuela ENET N° 1 “Vicente García Aguilera” y estuvo destinada a alumnos del nivel secundario, donde los profesionales compartieron contenidos audiovisuales y métodos de prevención en línea para estar protegidos en el mundo digital, teniendo como principal objetivo aunar esfuerzos para luchar contra estos delitos.