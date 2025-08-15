“Changos, ¿quieren hacer una changuita?”: la frase del presunto asesino serial de Jujuy para captar víctimas

Una de las tías de Sergio Alejandro Sosa, cuyos restos de ADN fueron localizados dentro de la casa del presunto asesino serial Matías Jurado en el sector 8 de Marzo de Alto Comedero, dialogó con Radio 2 y comentó sus sensaciones en torno al caso.

De las reconstrucciones que se pudieron hacer, previo a la desaparición del hombre de 25 años, su familiar comentó que sabe que una “persona alta, gringa, llegó y le ofreció hacer una changa para llevárselo del lugar”.

Posteriormente, se encontró su ADN entre los restos que se encontraron en la residencia del supuesto homicida en serie en el sector 8 de Marzo de Alto Comedero, aunque de todas formas, los familiares del hombre no pierden la esperanza de que él haya podido escapar de ese lugar.

“Pasamos momentos muy malos con mi hermana buscando a mi sobrino y la única información que teníamos era de que se lo llevó una persona gringa, alta y ofreciéndole trabajo. Desde ahí empezó la búsqueda. Una muy desesperante la búsqueda hasta que bueno, nos enteramos de todo esto”, dijo en su relato, haciendo hincapié en que “lo que sabíamos era que se había ido con un hombre gringo. Y teníamos temor de que se haya ido con este sujeto, pero nunca imaginamos lo que esta persona hacía“.

De todas formas, remarcó que como familia, “todavía sostenemos la esperanza de encontrar con vida a mi sobrino. Porque las pruebas no son concretas el 100% de que él ya no esté en este mundo. Nosotros, yo como tía y mi hermana como madre, tenemos la esperanza de encontrarlo, de que él pudo haber escapado de ese lugar y se hubiera salvado y que está perdido, asustado por ahí. Tenemos esa esperanza. Esperemos que que que lo entremos con vida”.

Relatando un poco lo que fueron los últimos vistazos de Sergio Sosa, la mujer manifestó que “por las cámaras de seguridad, se lo ve de espaldas en la plaza detrás del Club Lavalle, porque mi sobrino vivía por ahí cerca. Él solía estar por esos lugares, se encontraba con amigos. Él era una persona alcohólica, joven, pero solía estar con esos tipos de amistades. No pudimos verle la cara al tipo que se lo llevó, que llegó ofreciéndole un trabajo, como quien dice una changa descargando bolsos. Y él, como era una persona muy activa, le gustaba trabajar, ganar dinero, se fue engañado por esa persona y el final no lo sabemos. Solamente sabemos que encontraron sangre, ahí en esa casa del asesino”.

Agregó que “según testimonios de sus amigos, ellos dicen que él vino y que les ofreció trabajo. Era un grupito de tres chicos. Y él se acercó y les dijo: “Changos, ¿quieren hacer una changuita?” Sí, sí, ¿qué qué hay, que hacer?”, respondieron ellos. Dos querían ir con él, pero les dijo “solamente necesito una persona” y fue mi sobrino. Lamentablemente fue él y no sabemos que más pasó. Eso es lo que atestiguaron los amigos que estaban con él y solamente eso sabíamos. Pero nunca nos imaginábamos de estas cosas que podía haber hecho este individuo”.

En otro tramo de la charla, la mujer reconoció que “fue muy duro para nosotros como familia enterarnos de esto. Pero también el fiscal dijo que falta recibir laboratorio de los restos óseos, así que falta confirmar eso. Y ya queremos que termine esto, para no vivir esta incertidumbre de saber si está o no está. Mi hermana no puede ni dormir, no se imaginan lo que está viviendo ella como mamá. Y nosotros también como familia. Así que lo único que pedimos, si es que llega a ser verdad todo esto, es justicia. Justicia para ese criminal. Justicia para mi sobrino”.

Finalmente, se refirió a la problemática del alcoholismo que padecía su sobrino, aunque aclaró que “mi hermana siempre trató de ayudarlo. Y nosotros también como familia, pero él no se dejaba ayudar. Ya era mayor de edad con 25 años. Mi hermana trató de buscar ayuda, pero no es fácil. Se le cerraban las puertas por el solo hecho de que él es mayor de edad y no le podían internar. Él tenía que tener fuerza de voluntad y yo pienso que una persona adicta no tiene fuerza de voluntad, no piensa, no está en sus cabales para tener fuerza de voluntad”, aclarando que Sergio “no es un chico de la calle, como dicen en las noticias. Él tenía su casa. Mezclan lo vulnerable con los chicos de la calle y él tiene familia. Mi sobrino tiene una mamá, dos hermanos, tías, casa. Él se estaba descarrilando de esa manera y mi hermana siempre trató de ayudarlo”.

