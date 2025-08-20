Hallaron el cuerpo de una mujer de 68 años en el fondo del aljibe de su casa

La Policía del Chaco recuperó este martes el cuerpo de una mujer de 68 años que había sido arrojado a un aljibe en el patio de su casa, lo que dio inicio a una investigación por asesinato. Hasta ahora la única detenida por el hecho es la cuidadora de la víctima.

El caso salió a la luz por la denuncia de la hija de la víctima, quien encontró restos de sangre y un cuchillo manchado en el patio de la casa de su madre, que residía en Presidencia de la Plaza, una localidad de 14.000 habitantes ubicada en el centro del Chaco.

Al principio de la investigación se pensaba que la mujer, que fue identificada como Mirta Córdoba, podría haberse ido de su casa.

Por eso los efectivos policiales de Plaza le pidieron ayuda a los Bomberos para un rastrillaje por la zona, informó el Diario Chaco, bajo la premisa de que la víctima podría estar viva a pesar de los elementos encontrados en la vivienda, que sugerían una instancia de violencia física.

Pero el cuerpo de Córdoba, de 68 años, fue hallado a cuatro metros de profundidad en el fondo del aljibe de su casa, ubicada sobre la calle Sargento Cabral, entre Güemes y Antártida Argentina.

Tras la confirmación del deceso -una formalidad de la que tuvo que encargarse la médica del hospital local, Angélica Fernández Longoni- el caso quedó en manos de la fiscal de Género en turno, Fernanda Abraam, quien solicitó la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial de Resistencia y del médico policial para las pericias correspondientes.

Hasta ahora la única detenida en la causa es R. A. C., una mujer de 40 años que trabajaba como cuidadora de Córdoba en su casa y ahora es la sospechosa principal de su asesinato.

La causa quedó caratulada como probable homicidio.