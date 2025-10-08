CFI confirma nuevas líneas de financiamiento para Pymes de Catamarca

El Consejo Federal de Inversiones (CFI) confirmó nuevo financiamiento para el sector productivo catamarqueño. La novedad se dio durante un encuentro que el gobernador Raúl Jalil mantuvo con el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe.

El organismo nacional inyectará fondos para potenciar la actividad productiva de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) de Catamarca. Un destino exclusivo es para proyectos liderados por mujeres. Esta nueva línea de financiamiento ratifica el compromiso de ambas partes con la diversificación económica, el fortalecimiento productivo y la generación de empleo genuino, alineados con estilos de desarrollo integral y ambientalmente sustentables.

Los fondos se canalizarán a través del Fideicomiso de Financiamiento Productivo CFI y se distribuirán en tres líneas de crédito que priorizan la innovación y la sostenibilidad.

En primer lugar, se encuentra la Línea Competitividad PYME, que cuenta con hasta $4.000 millones para canalizar las solicitudes de inversión de PYMES de todos los sectores productivos de la provincia. Esta línea busca otorgar certidumbre durante el proceso de maduración de las inversiones, ofreciendo una tasa fija para el primer año y una tasa variable preferencial para el resto del plazo.

Por otro lado, la Línea Programática cuenta con un cupo de hasta $1.000 millones. Está orientada a impulsar inversiones que generen externalidades positivas y abarca operaciones de empresas y emprendimientos liderados por mujeres, así como proyectos vinculados al uso eficiente de recursos naturales y energéticos. También financia la transformación de la matriz energética hacia fuentes limpias, la reducción de la huella de carbono y la reducción de riesgos climáticos, ofreciendo una tasa fija con bonificación para los primeros dos años.

Finalmente, la Línea Triple Impacto también dispone de hasta $1.000 millones. Su finalidad es maximizar el impacto del financiamiento, canalizando operaciones de crédito que formen parte de iniciativas de Programas de Abordaje Integral implementados en Catamarca. Esta línea incentiva la participación en Programas de Asistencia Técnica estructurados por el CFI y otorga una tasa fija con una bonificación adicional para los primeros dos años.