Cerró la fábrica Vulcanar en La Rioja: 81 trabajadores quedaron desempleados

La empresa de calzado Vulcalar finalizó hoy definitivamente sus actividades en Sanagasta, luego de dos años y siete meses de funcionamiento continuo y aporte sostenido a la economía local. La fábrica, que inició sus operaciones con 81 trabajadores especializados, dejó a todo su plantel sin empleo tras un cierre que sus directivos atribuyeron al contexto económico y a la falta de protección para la industria nacional frente a la competencia externa.

La situación ya venía siendo analizada desde hace meses, pero finalmente la compañía confirmó que no podía seguir operando y dispuso el cese total de actividades, dejando a decenas de familias sin su principal fuente de ingresos.

Desde la Municipalidad, el intendente Federico “Fede” Sbiroli expresó que agotaron todas las gestiones posibles para evitar el cierre. “Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Hace unas semanas viajamos a Córdoba para buscar alternativas y el empresario nos aclaró que el panorama era muy complicado. Aun así, logramos sostener la actividad hasta noviembre. Ahora estamos trabajando para que cada empleado reciba la indemnización que le corresponde”, afirmó.

El cierre de Vulcalar representa un golpe profundo para la comunidad sanagasteña, que pierde una de sus principales fuentes de trabajo calificado.