Cerebro joven y saludable: ¿qué es el mankai?

Un superalimento de algas marinas está ganando popularidad por su alto contenido de proteínas y su relación con un envejecimiento cerebral más lento. La planta Mankai, un tipo de lenteja de agua conocida científicamente como Wolffia globosa, es originaria de países del Sudeste Asiático y se relaciona con una serie de beneficios para la salud.

Repleta de nutrientes vitales, la planta Mankai podría prevenir el deterioro cognitivo y enfermedades como el Alzheimer, según algunas investigaciones. Un estudio de 2022 descubrió que quienes comían menos carne roja y más alimentos ricos en polifenoles, incluida la planta Mankai y el té verde, experimentaron un deterioro cognitivo reducido, según publicó el medio estadounidense New York Post.

La planta Mankai es una fuente inagotable de proteínas vegetales y contiene los nueve aminoácidos esenciales, lo que la convierte en una excelente opción para veganos y vegetarianos. También es rica en vitamina B12, un nutriente esencial para el ADN y los glóbulos rojos, y contiene ácidos grasos omega-3 saludables para el corazón.

Además, la planta Mankai podría ser beneficiosa para quienes tienen deficiencia de hierro, ya que un estudio publicado en el Journal of Nutrition reveló que el Mankai revirtió la anemia en ratas con deficiencia de hierro. También contiene vitamina A, que tiene beneficios que refuerzan el sistema inmunológico y ayudan a fortalecer la vista.

Aunque es un alimento de riesgo relativamente bajo, el Mankai aún podría ser susceptible a oligoelementos y contaminantes, dependiendo de dónde se cultive y coseche. Sin embargo, en general, el Mankai no solo es un alimento altamente nutritivo, sino que también es sustentable y crece más rápido que algunos cultivos como el maíz, que necesitan menos agua, destacaron los expertos.