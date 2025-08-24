Central se quedó con el clásico de Rosario con un golazo impresionante de Di María

Ángel Di María fue el dueño de un nuevo clásico rosarino. En el Gigante de Arroyito, Rosario Central le ganó a Newell’s por 1 a 0 en el marco de la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Fideo se vistió de Malcorra y la clavó al ángulo en un tiro libre. Así, los Canallas estiraron su racha positiva en el clásico y suman 5 triunfos al hilo.

El festejo otra vez fue Gigante, pero cambió de héroe. El partido no dio para mucho. Pelearon, lucharon, discutieron, chocaron; pero la jerarquía individual ganó el partido. Como si se tratara de un guion escrito a medida, Di María tomó la pelota en el minuto 36 del complemento y la puso en el ángulo, como colofón de una carrera histórica.