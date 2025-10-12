Radio TV Valle Viejo
Central le ganó a Vélez en un duelo de protagonistas del Torneo Clausura

Véliz abrió la cuenta para los rosarinos con un potente cabezazo pero Lanzini lo igualó de tiro libre. El equipo de Holan buscaba una alegría luego de una semana cargada de emotividad por la muerte de Russo, que fue homenajeado, y lo encontró de penal en tiempo de descuento por medio de Ignacio Malcorra.

