Central le ganó a Vélez en un duelo de protagonistas del Torneo Clausura

A las 15:20 de la tarde de hoy, durante recorridos preventivos por la esquina de la calle Ramón Ayala y Avenida Bonifacio Cobacho, numerarios de la Comisaría Novena aprehendieron a un joven de apellido Vélez (23), quien habría sido sorprendido cuando llevaba una bicicleta, prendas de vestir y dos (02) baldes de construcción, de los que no pudo acreditar su…