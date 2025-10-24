Central le ganó a Sarmiento por un penal de Di María, clasificando a Copa Libertadores y playoffs

Rosario Central le ganó este viernes a Sarmiento 1 a 0, en el mini partido de 45 minutos que restaban del duelo, postergado en la fecha 7, por las condiciones climáticas. El Canalla logró una victoria que le aseguró su participación en la próxima Copa Libertadores 2026. El gol de Di María de penal consumó el primer objetivo. Además, también aseguró su lugar en los playoffs del Torneo Clausura.

En una mala salida de Sarmiento, un error en un pase atrás hacia el arquero, Ángel Di María aprovechó para encarar mano a mano a Lucas Acosta, que le cometió penal. A pesar de las protestas posteriores, el gesto de Acosta pidiéndole disculpas, Fideo parece confirmar que hubo infracción.