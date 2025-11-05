Catamarca: la diputada Cecilia Barros presentó proyecto para la regulación sensorial, emocional y de calma en instituciones educativas

La Diputada Provincial Cecilia Barros (Fuerza Patria) presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para crear espacios de regulación sensorial, emocional y de calma en instituciones educativas.

El proyecto propone crear espacios físicos de calma y regulación sensorial en todas las escuelas de la Provincia (inicial, primaria y secundaria). Estos “rincones de la calma” están destinados a estudiantes con neurodivergencias, condición del espectro autista (CEA) o trastornos de control de impulsos.

“La propuesta, proporcionará un lugar tranquilo, aislado de ruidos y con materiales específicos (como almohadones de descanso o auriculares aisladores) para que los alumnos puedan regular sus emociones cuando se sientan saturados por el ambiente escolar”, manifestó la Diputada Barros.

Estos espacios, son fundamentales para lograr una verdadera inclusión educativa. Al proporcionar un lugar y un tiempo propio para que los estudiantes con neurodivergencias manejen algunas crisis sensoriales y emocionales; con esto se evitará que dichas situaciones interfieran con el desarrollo normal de las clases y se favorece en la permanencia del sistema escolar de los alumnos y alumnas que padecen tal condición.