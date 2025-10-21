Cayó presunta red narco vinculada a un penal de Salta: seis detenidos y allanamientos en la Capital

Un amplio operativo policial se desplegó durante la mañana de este martes en distintos puntos de la ciudad de Salta, con epicentro en el pasaje Río Bermejo al 1100, en Villa 20 de Febrero. Efectivos de Investigaciones, Infantería, Drogas Peligrosas y la Policía de la Provincia ejecutaron allanamientos simultáneos en al menos cuatro viviendas vinculadas a una presunta organización criminal dedicada al narcomenudeo.

La intervención no se limitó a ese barrio: también se realizaron procedimientos en otros sectores de la capital salteña y, de manera inédita, en cuatro pabellones del penal de Villa Las Rosas, desde donde se sospecha que se coordinaban las operaciones de venta de drogas. La investigación apunta a una red criminal que operaba desde la cárcel, utilizando a personas en libertad como nexos para distribuir sustancias en distintos barrios.

Hasta el momento, el operativo dejó un saldo de seis personas detenidas —tres hombres y tres mujeres— y el secuestro de dos armas de fuego en los domicilios allanados. Las viviendas estaban bajo vigilancia desde hace varios meses y, según fuentes policiales, serían puntos clave en la comercialización de pasta base, una de las sustancias más difundidas en el mercado ilegal local.

Desde la División Drogas Peligrosas indicaron que la causa se originó tras una investigación de largo plazo, en la que se logró mapear la estructura de la organización y establecer sus conexiones con internos del penal. La operatoria incluía comunicación frecuente entre reclusos y sus contactos en libertad, quienes se encargaban de la logística y distribución.

Durante las primeras horas del día, la zona del pasaje Río Bermejo fue completamente cercada por móviles policiales y personal armado, con presencia de testigos civiles y supervisión judicial en cada uno de los procedimientos. El despliegue generó un fuerte impacto en los vecinos, que observaron con sorpresa la magnitud de la intervención.

Las autoridades señalaron que los allanamientos continuarán en las próximas horas y que esta acción busca desarticular una de las bandas más activas en el microtráfico salteño, al tiempo que se reforzarán los controles en otras zonas donde se presume que operan grupos con vínculos similares al ya desmantelado.