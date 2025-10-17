Causa por drogas en el Servicio Penitenciario de Catamarca: condenaron a todos, menos a dos guardiacárceles

El juicio contra la banda del “Niño J” llegó hoy al fina. En la jornada de ayer, en el Tribunal Oral Federal (TOF), el fiscal Rafael Vehils Ruiz había pedido condenas de entre 3 y 9 años de prisión para los principales acusados de integrar la organización dedicada a comercializar drogas dentro del penal de Miraflores, en complicidad con agentes penitenciarios.

Los condenados fueron Jacobo Eliseo Jiménez, alias “Niño J” (31), 7 años de prisión, señalado como líder del grupo, y su padre Mario Roque Jiménez, alias “Coqui” (61), 7 años, además del chofer Raúl Apud (48), 7 años, Cristian Miqueas Barros (31), 7 años, Dayana Giselle Sarmiento (31), 3 años, Kevin Emanuel Barros (27), 7 años, el taxista Ariel Magno Brandán (49), 3 años y Lucas Brandán (33), 7 años.

Fueron absueltos los guardiacárceles José Alberto Molina (43) y Jorge Raúl Valdez (49).

Vehils Ruiz había pedido 9 años de cárcel para “Coqui” Jiménez, 7 para “Niño J”, Apud y los hermanos Barros, y 3 para Sarmiento, aplicando criterio de perspectiva de género. En tanto, desistió de acusar a los guardiacárceles Molina y Valdez por beneficio de la duda, pero solicitó 7 años de prisión para Lucas Brandán, quien habría tenido participación activa en la maniobra.

Las defensas, encabezadas por los abogados Pedro Vélez, Juan Pablo Morales, Sebastián Ibáñez y Hugo Vizoso, reclamaron absoluciones y pusieron en duda la validez de las pruebas recolectadas durante la investigación dirigida por el fiscal Santos Reynoso.