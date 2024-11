Causa Claudia Leguizamón: piden que dejen trabajar a la justicia

Recordemos que la investigación en la causa por la muerte de Leguizamón determinó que falleció por suicidio, a mediados de septiembre pasado, y sin embargo este resultado de la investigación no termina de convencer a sus allegados, familiares, colegas o alumnos de la mujer que fue docente en Valle Viejo.

La autopsia determinó que Claudia se quitó la vida sin la participación de terceros, pero la fiscal investiga si la educadora fue instigada al suicidio, porque habría sufrido reiterados hechos de violencia de género por parte de su pareja, Luis Lobos.

El hijo mayor, Fabio Leguizamón se constituyó en querellante en la causa por la muerte de su madre, ocurrida el 19 de septiembre en el Departamento Valle Viejo. La representación está a cargo del abogado Gabriel Díaz en la querella.

Fabio, junto a su hermano Denis, denunciaron penalmente a Luis Lobos, la ex pareja de Claudia, por hechos de violencia de género que ella habría sufrido por parte del hombre. Para Fabio, Luis Lobos “de una u otra forma” la instigó a atentar contra su vida.

El abogado representante de Lobos, Víctor García salió a responder esta mañana esa acusación, dando a conocer detalles de la causa: “Nosotros al tomar conocimiento en su momento del inicio de la investigación, acompañé al señor Lobos, nos pusimos a disposición de la Fiscalía, él me designó como su abogado defensor. Venimos siendo notificados de las distintas actividades procesales que ha llevado adelante la Fiscalía de Violencia y Género, de las cuales principalmente son las testimoniales. Testimoniales sobre hechos de vieja data. Hay dos denunciantes, uno que era hijo de la señora Leguizamón, que falleciera. En este caso son los hijos del señor Lobos y de un hijo del señor Lobos, que se habrían constituido denunciantes. Todavía estamos por ser notificados, ya se nos avisó. Hemos colaborado en secuestros de celulares, secuestraron también una computadora, son las computadoras más chicas, portátiles”.

García reprochó la actitud de Fabio Leguizamón de acusar a su cliente por instigación al suicidio: “Habrá parámetros que serán tenidos en cuenta, entiendo yo, para una posible determinación el día de mañana de un hecho derivado de lesiones posiblemente, pero que no tienen en su correlato ninguna prueba que nos acredite que fehacientemente esas lesiones hayan existido. Ahora bien, salir a decir que sí o sí Lobos instigó al suicidio de la señora Leguizamón, con lo que hay en el expediente, con lo que hemos sido notificados nosotros, hasta donde la Fiscalía nos permite tener acceso, yo no observo ningún elemento que me conduzca o que me traslade procesalmente a una instigación al suicidio. Dejemos que la Fiscalía trabaje, como lo dije en primer momento, ustedes habrán observado que nosotros nunca salimos a hacer declaraciones públicas, siempre lo hemos manejado con un silencio sobre esto, porque entendemos que a la Fiscalía hay que dejarla trabajar, y la Fiscalía está trabajando”.

El letrado agregó que “podemos discutir, podemos establecer conversaciones sobre esto de tiempos prolongados, pero respecto de la existencia de esa instigación al suicidio, que fue, digamos, el encabezamiento principal de todo este expediente, de las constancias que, yo reitero, nosotros hemos tenido acceso, no surge eso. se está investigando, es una causa compleja, en ningún momento ha sido requerido para una indagatoria”.

Consultado si su defendido tuvo contacto ese día de la muerte con ella, con Claudia, el abogado García respondió: “Sí, y está perfectamente documentado ese mismo día, por eso le digo que hay que dejar que trabaje la justicia, hay que dejar que se hagan las pericias sobre los celulares secuestrados, hay que dejar que se hagan las pericias sobre la computadora secuestrada. Cuando se haga eso, ahí se va a demostrar cuál es la realidad y la situación vivida en ese momento y que, lamentablemente, derivó en el fallecimiento de una persona, pero no podemos decir con tanta seguridad, como se manifiesta, de que se habría instigado a que alguien se quite la vida. De las constancias de auto no existen, a mi criterio, elementos que me lleven a eso… por ahora”.