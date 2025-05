Catástrofe en Zárate: en algunos barrios hay dos metros de agua

Este sábado por la mañana, el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, alertó sobre el grave panorama que atraviesa la ciudad debido al temporal que azota a gran parte de la provincia. Según detalló, en algunos sectores bajos se han acumulado hasta dos metros de agua. “La situación es de catástrofe”, aseguró, al tiempo que precisó que desde el viernes ya se acumularon 330 milímetros de lluvia.

En diálogo con radio Mitre, el jefe comunal expresó: “No para de llover, tenemos más de 330 milímetros acumulados. No se puede llegar por ruta 9 y hay 181 evacuados”. Ya el viernes por la tarde había difundido un video en sus redes solicitando a los vecinos que permanecieran en sus casas y suspendió todas las actividades oficiales programadas.

A las 15:45 del viernes, ya se habían registrado 150 milímetros de precipitaciones en la ciudad.

Matzkin también detalló que hubo intervenciones de rescate por vía acuática: “Se hicieron tareas de rescate vía agua. La parte urbana está intacta, pero en la periferia, donde hay barrios de zona baja, hay hasta dos metros de agua. Hay fuerzas federales y provinciales evacuando. Muchos han querido quedarse en el lugar pese a la recomendación de que salieran. La situación es muy grave, no para de llover y el agua no escurre. Cayó el 60% del agua del año en menos de un día”, agregó.

En ese contexto, remarcó: “La prioridad es la vida”, señalando que la magnitud del daño material es secundaria frente al riesgo para los vecinos.

Las consecuencias del temporal

A pesar de la magnitud del fenómeno, una gran parte de la población logró autoevacuarse antes de que el agua llegara a sus hogares. “Hasta el momento no tenemos ninguna víctima fatal”, señaló Matzkin. Sin embargo, advirtió que el peligro no ha pasado: “La lluvia va a seguir durante todo el día y mañana cuando pare va a haber vientos de 80 kilómetros por hora, y los árboles y los postes de luz mojados con el viento pueden caer”. La Ruta 9, tanto desde el norte como desde el sur, permanece cortada.

Problemas estructurales e históricas omisiones

Consultado sobre las obras de infraestructura, el intendente explicó que en los sectores más afectados no se puede construir sistemas de drenaje porque están ubicados en zonas naturalmente propensas a inundarse. “En los barrios afectados no hay obra que se pueda hacer porque están en las zonas donde escurre el agua. Si mañana se seca el río y construís una casa porque lo ves bajo y después llueve, se te inunda”, ejemplificó.

A esto sumó una crítica a la falta de planificación urbana en gestiones anteriores: “La ciudad urbana que respeta el código de planeamiento, donde el Estado se encargó, hoy puede tener una vida normal con 330 milímetros. Durante décadas se miró para un costado y se construyó en lugares donde no se tenía que construir. No hay obra para solucionarlo. Si hago un canal, inundo otra zona. Por algo hay que respetar el código urbano, no hay que mirar para el costado y permitir que haya venta irregular de terrenos. Zárate tiene 40 barrios irregulares. En mi gestión no permití ni un solo barrio irregular”.

Campana también sufre los efectos del temporal

En la vecina localidad de Campana, la situación es igualmente crítica. El intendente Sebastián Abella explicó que el agua sigue bajando desde el interior de la provincia y se acumula en zonas bajas, atrapada entre las rutas 6 y 9.

En declaraciones a LN+, Abella expresó: “Va a seguir bajando el agua desde el centro de la provincia hacia Campana, es una zona baja, el agua queda como encerrada entre las rutas 6 y la 9, y va a seguir lloviendo. Estamos desde ayer ayudando y ahora se necesitan más botes con motor para sacar a los vecinos. Los estamos llevando a distintos lugares de la ciudad con un operativo para darles la asistencia y reubicarlos con familiares que no estén afectados”.

El intendente también destacó la gravedad del fenómeno: “Que el agua supere la altura de la Panamericana es mucho, está tres o cuatro metros por encima del cauce del arroyo. Hasta ahora no hay información de víctimas fatales”. Además, solicitó donaciones de frazadas, colchones, ropa seca y agua embotellada, que se están recibiendo en la sede municipal.

Respuesta del gobierno nacional y pronóstico

Ante la magnitud del desastre, el Ministerio de Defensa desplegó un operativo conjunto con los municipios de Campana y Zárate, y con la administración bonaerense, para ayudar a evacuar a las personas afectadas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantuvo vigente la alerta roja y adelantó que las lluvias persistirán al menos hasta el domingo. /