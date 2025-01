Catamarqueños denunciaron que fueron estafados por una empresa en su viaje a Brasil

Una mujer habló por estas horas con Radio TV Valle Viejo, mientras están en viaje de regreso desde Misiones hacia Catamarca. Ana Luz, dijo que viajó con su novio y al menos cinco menores, quienes reclamaron que fueron estafados por una empresa de viajes y terminaron sufriendo su viaje a Brasil.

“Contratamos una empresa en Catamarca, se llama Punto Norte. Nos prometieron un montón de cosas que nunca cumplieron. Fue una odisea total. Iniciamos el viaje y nos cambiaron tres veces de colectivo. Un colectivo andaba muy mal”, dijo Ana Luz. La joven aclaro que es oriunda de Pomán, pero que vive junto a su pareja en Córdoba. Había realizado el viaje con su hermano menor y otros menores que salían en la oportunidad como si fuera un viaje de egresados.

“Hicimos mas de cincuenta horas a Brasil. El colectivo iba lleno. Íbamos muy mal por la situación. Cruzamos la frontera de noche. Nadie sabia donde estábamos cuando llegábamos. Era muy angustiante. La gente iba descompuesta, los chicos no podían ir al baño”, relató la joven a la radio en medio de su viaje de regreso desde Brasil.

“Hubo excursiones que no se realizaron. Una posada que era así nomas, no era lo prometido. Las excursiones se hicieron a destiempo. Nos mandaron a mi con mi novio y cinco menores que estuvimos varados con un montón de gente que no conocíamos. Fue una odisea. Muchas personas de Catamarca salieron con la empresa. La empresa son todos unos chantas, no puede ser que jueguen así. Jugaron con nuestra ilusión y nuestras vacaciones. Estamos mal y por eso queríamos ser escuchados”, dijo la joven.

Anticipó que al regresar a su hogar junto a su pareja iniciarán acciones legales contra la empresa.