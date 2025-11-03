Catamarca: Zijin-Liex recibió a estudiantes de la EPET N° 3 de Tinogasta en su planta de procesos

El Departamento de Responsabilidad Social de Zijin – Liex tuvo el agrado de recibir a estudiantes y docentes de 5° y 6° año de la E.P.E.T. N°3 de Tinogasta, quienes realizaron una visita técnica a la Planta de Procesos.

La jornada comenzó con una charla introductoria sobre seguridad y normas de cuidado dentro de las instalaciones, tras lo cual los visitantes recorrieron el sector operativo acompañados por el ingeniero Antonio Chen, la supervisora Claudia Carvajal y los operadores Samir Romero y Milton Pereira. Durante el recorrido, los profesionales explicaron detalladamente cómo se produce el litio y la tecnología aplicada en cada etapa del proceso.

Los estudiantes participaron activamente, realizando consultas que fueron respondidas con entusiasmo por el equipo técnico.

Esta experiencia educativa permitió a los jóvenes conocer de cerca el funcionamiento de una planta industrial y comprender los estándares técnicos y ambientales que rigen el trabajo de Zijin – Liex. La empresa reafirma así su compromiso con la educación, la innovación y la construcción de vínculos sólidos con la comunidad.