Catamarca: Zijin-Liex organizó una jornada de capacitación en emergencias cardiopulmonares

Zijin-Liex, en el marco de sus políticas de salud, prevención y educación, organizó una jornada de capacitación en primeros auxilios. La actividad estuvo a cargo de la Dra. Gisela Trejo y la enfermera Johana Chayle, integrantes del área de salud de la empresa.

La actividad impulsada por el Departamento de Responsabilidad Social de la compañía, en conjunto con el Área de Salud Ocupacional, tuvo como objetivo brindar herramientas prácticas en situaciones de emergencia.

“Cuando las personas actúan de inmediato ante una emergencia realizando reanimación cardiopulmonar (RCP) y usan un desfibrilador externo automático (DEA), la víctima tiene muchas más posibilidades de sobrevivir”, explicaron las capacitadoras.

Los estudiantes de la Escuela Primaria N°292 de la localidad de Tatón, junto a padres y docentes fueron capacitados en maniobras de primeros auxilios, RCP en niños y uso del desfibrilador. “De esta manera, brindamos nuestro aporte para la generación de conciencia social, la solidaridad y el trabajo en equipo”, expresó la Dra. Trejo. La rápida acción con RCP y DEA puede salvar vidas. Por eso, Zijin-Liex impulsa este tipo de capacitaciones como parte de su compromiso con la salud y el bienestar de la comunidad.