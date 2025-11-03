Radio TV Valle Viejo
Catamarca: Zijin-Liex abrió sus puertas al IES Fiambalá

La Tecnicatura Superior en Procesos Mineros del Instituto de Educación Superior Fiambalá visitó la Planta de Procesos de Zijin-Liex, en el marco de las actividades de formación práctica que articulan en conjunto con la empresa. La delegación, integrada por docentes y alumnos de 1°, 2° y 3° año, fue recibida por el equipo del Departamento de Responsabilidad Social de la empresa, que organizó el recorrido con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la educación técnica y el ámbito productivo.

La jornada comenzó con una charla en Seguridad y Salud Ocupacional a cargo del técnico Dante Grande, quien presentó las normas y procedimientos aplicados en las instalaciones. Luego, en el área de Almacén, Walter Olivera explicó las tareas de logística, almacenamiento y control de materiales. La visita continuó por el Laboratorio Químico de vanguardia que posee la minera, donde el equipo técnico detalló los procesos de análisis y control de calidad que allí realizan.

Finalmente, en el sector operativo, Sergio Moya, operador de sala de control, describió las etapas del proceso de producción de carbonato de litio y las medidas que garantizan su eficiencia, calidad y seguridad. Zijin-Liex colabora permanentemente con las instituciones educativas de la región, reafirmando su compromiso con la formación técnica y el desarrollo de futuros profesionales. Desde la empresa destacan la importancia de abrir sus puertas para que estudiantes y docentes vivan de cerca la experiencia del ámbito minero profesional.

