Catamarca: YMAD aportará $5.000 millones para obras prioritarias de infraestructura en Salud y conectividad

En Nueva Coneta, Departamento Capaán, vecinos acusan que la ola de robos no se detiene y que la policía no cuenta con los recursos para frenar a los delincuentes. Una mujer, víctima de la inseguridad, dijo que los malvivientes están identificados, pero la falta de herramientas de la policía local no permite que puedan avanzar…