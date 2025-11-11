Catamarca: ya son dos los detenidos por el ataque a cuchillazos en Fray Mamerto Esquiú, que aún tiene un herido en grave estado

La Policía de Catamarca dio a conocer esta noche de lunes que, luego de realizar tareas de su especialidad, numerarios de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia llegaron hasta Banda de Varela y arrestaron en averiguación del hecho a un hombre de apellido Lobo (32), quien habría participado en un hecho ocurrido el día de ayer en la localidad de San Antonio, Dpto. Fray Mamerto Esquiú, donde dos jóvenes mayores de edad resultaron con lesiones provocadas aparentemente con armas blancas.

Esta persona fue alojada en la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Este, desde donde se indicaron las medidas a seguir.

Por otro lado, en la noche de ayer, efectivos de la División Homicidios hicieron lo propio con un joven de apellido Sosa (27), quien también estaría vinculado con el ilícito y continuando con las pesquisas, el personal interviniente se constituyó en el barrio Achachay, donde bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías en turno y a solicitud de la Fiscalía de Instrucción N° 2, materializó un allanamiento en un domicilio e inspeccionó un automóvil Volkswagen Gol Trend blanco.

Al finalizar, los policías secuestraron varias prendas de vestir, un cuchillo y una vaina, que tendrían relación con la causa que se investiga, en virtud de lo cual trabajaron en el lugar Peritos de la Dirección Gral. Criminalística, tomando conocimiento de todo lo acontecido la Justicia interviniente.