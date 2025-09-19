Radio TV Valle Viejo
Catamarca: ya está rigiendo la prohibición de consumir bebidas alcohólicas en Fray Mamerto Esquiú

Uno de los lugares tradicionales de concentración de jóvenes para la Semana del Estudiante es Fray Mamerto Esquiú, donde el municipio recordó que se encuentra vigente la Ordenanza Municipal N°747/04 que declara veda para el consumo de alcohol 48 horas antes del 21 de septiembre por los festejos estudiantiles.

La norma comprende la prohibición en la venta y consumo de bebidas alcohólicas desde las cero horas del viernes 19 hasta las 23:59 del domingo 21, por lo que solicitaron a los comerciantes y vecinos cumplir con lo estipulado.