Catamarca ya está en Mar del Plata para los Evita 2025

La delegación catamarqueña con 370 personas ya está en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, para formar parte de los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2025. Con la organización de la Secretaría de Deportes y Recreación, dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, los siete colectivos que trasladaron al contingente llegaron en el transcurso de esta mañana.

Toda la misión de Catamarca se aloja en el Bristol Apart Hotel, facilitando así la organización y logística, ubicándose en un solo lugar, donde además de hospedarse, tendrán sus comidas a lo largo del día.

A lo largo de esta primera jornada, se desarrollan las inscripciones para las distintas disciplinas participantes. Desde mañana martes, arrancará la actividad deportiva. Para este año, los catamarqueños competirán en: Atletismo, Bádminton, Básquet 3×3, BMX freestyle, Boxeo, Canotaje, Ciclismo, Freestyle, Futsal, Gimnasia Artística, Gimnasia Rítmica, Handball de playa, Hockey 7, Judo, Karate, Levantamiento Olímpico, Natación, Rugby, Skate, Taekwondo, Tenis, Tenis de Mesa, Tiro con Arco, Tiro Deportivo, Triatlón, Vóley y Vóley de Playa; y en Deporte Adaptado en Atletismo, Boccia, Natación, Powerlifting y Tenis de Mesa. También, para esta edición, se suman como promocional E-Sports y Breaking.

Mostrando lo federal de los resultados de las Finales de la Etapa Provincial, Catamarca está representada por atletas de Capital, Tinogasta, Andalgalá, Belén, Pomán, Santa María, La Paz, Santa Rosa, El Alto, Paclín, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú y Capayán.