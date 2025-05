Catamarca ya cuenta con la carrera de Medicina: un hecho histórico para la vida académica de la provincia

Con un acto realizado este lunes, quedó formalmente habilitada la carrera de Medicina en la Universidad Nacional de Catamarca, marcando un hito en el sistema educativo provincial.

La ceremonia, que se realizó en el edificio donde se dictará la carrera ubicado en Avellaneda y Tula esquina La Rioja, contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil, el vicegobernador Rubén Dusso, el rector Oscar Arellano, la diputada provincial y directora de la Carrera de Medicina, Claudia Palladino, autoridades académicas, docentes y los primeros estudiantes de la flamante carrera.

La creación de la carrera de Medicina en Catamarca surge por iniciativa del Gobierno provincial, en articulación con la Universidad Nacional de Catamarca. Este proyecto comenzó a tomar forma en 2022, a partir de la conformación de una comisión específica que trabajó durante años en la planificación académica, técnica y administrativa necesaria para su implementación.

Un total de 1.037 alumnos y alumnas iniciaron hoy el cursado del ciclo introductorio con el dictado de los módulos Química y Salud Comunitaria.

Durante el acto, el gobernador Raúl Jalil expresó su satisfacción ante la apertura de la anhelada carrera y afirmó que “todo es más fácil cuando se hace en equipo e iniciar esta carrera es muestra de ello. Hoy, la Universidad Nacional de Catamarca pasa a tener otra categoría con la carrera de Medicina en su oferta”.

También resaltó que “muchos catamarqueños son incluidos porque acceden a estudiar una carrera de medicina en su propia provincia. Es un día histórico para los catamarqueños”, y cerró deseando “el mayor de los éxitos a los alumnos y profesores”.

A su turno, el rector Oscar Arellano también destacó la importancia de las tareas articuladas. “El proceso virtuoso del trabajo conjunto, comprometido e institucional, es imprescindible. No hay posibilidades de desarrollo si no hay relación seria, comprometida, honesta, con objetivo común entre las instituciones”, indicó y subrayó que “hemos podido trabajar con la Provincia en esta relación virtuosa que no solo se expresa en esta carrera, sino en el Centro Científico Tecnológico”.

Concluyó destacando el presente formativo en Catamarca: “Ustedes saben lo que estamos viviendo a nivel nacional y el desfinanciamiento de la universidad pública. Sin embargo, aquí podemos decir, con mucho orgullo y satisfacción, que la Universidad de Catamarca junto con el Gobierno de la provincia, el Gobernador, vicegobernador y todo su equipo, estamos ofreciendo una nueva carrera en este marco complicado que tenemos”.

Por último, la doctora Claudia Palladino remarcó en su discurso que “hoy, para nosotros, después de tanto esfuerzo, de tanto trabajo, es realmente muy grato estar todos juntos aquí”. Y agregó: “Esto es el logro de una construcción colectiva entre las diferentes facultades dentro de la universidad, desde las autoridades de la universidad, desde el Gobierno provincial, y esa es la manera que se logra un objetivo que es para el bien de toda la gente”.