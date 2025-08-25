Radio TV Valle Viejo
Catamarca: vuelven los Miércoles Modernos, con cine debate

Comienza la edición 2025 del ciclo “Miércoles Modernos”, que invita a reflexionar y aprender sobre Arquitectura Moderna desde Catamarca. Organizado por el espacio “Catamarca Moderna”, el ciclo presentará el último miércoles del mes, referentes en el estudio de la arquitectura moderna, para reconocer y visibilizar las ideas presentes en sus obras y poder pensar estrategias proyectuales contemporáneas.

El ciclo se va a desarrollar en la Biblioteca Julio Herrera de Catamarca, en calle San Martín 429 de la ciudad de Catamarca, los miércoles 27 de agosto, 24 de septiembre y 29 de octubre, a las 19 horas.

El primer encuentro que da inicio a la tercera temporada del ciclo, el miércoles 27 de agosto a las 19 horas, será con cine debate en el que se proyectará la película “Amancio Williams”. El documental narra la vida y la obra del arquitecto; sus ideas y propuestas innovadoras, el reconocimiento de Le Corbusier, su exploración por recuperar los espacios verdes y los motivos por los que gran parte de sus proyectos no llegaron a completarse. Williams fue una figura clave de la Arquitectura Moderna Argentina, reconocido y admirado en todo el mundo por su famosa “Casa sobre el arroyo”.

El ciclo Miércoles Modernos está declarado de interés académico por la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca; y cuenta con el auspicio de la Secretaría de Gestión Cultural de la Provincia de Catamarca y del proyecto comunicacional El lápiz 2B.

Catamarca Moderna es un espacio de debate colectivo para difundir los pensamientos y las obras de arquitectura moderna; coordinado por el arquitecto Basilio Bomczuk y la arquitecta Laura Maubecin.

